空母「福建」から発艦する中国のＪ―３５戦闘機。中国の新華社通信が２３日に公開した写真で、撮影日時は不詳/Li Tang/AP via CNN Newsource

香港／ソウル（ＣＮＮ）中国国営メディアは、最新鋭空母「福建」が新型電磁式カタパルトを使用して３種類の航空機を発進させることに成功したと伝え、発進の映像を初めて公開した。

中国中央テレビは２２日、第５世代ステルス戦闘機「Ｊ―３５」、第４．５世代戦闘機「Ｊ―１５Ｔ」、早期警戒管制機「ＫＪ―６００」の３機が、最先端の発艦システム（別名「ＥＭＡＬＳ」）を使用して福建から発進する映像を公開した。

国営メディアは今回のテストについて、中国の空母開発における「突破口」と位置付け、海軍のトランスフォーメーション推進の「大きな節目」と形容している。

世界で福建以外にＥＭＡＬＳシステムを搭載する空母は、米海軍の最新鋭空母「ジェラルド・Ｒ・フォード」のみ。同艦は２０２２年春、ＥＭＡＬＳシステムを使った艦載機の発進運用が正式に認証された。

米海軍退役大佐でアナリストのカール・シュスター氏は、今回の福建のテスト成功を受け、数週間以内にも同艦が就役し、中国人民解放軍海軍の艦隊に正式に編入される可能性があると見る。

今後数カ月以内にはさらなる認証が予想され、人民解放軍空軍およびロケット軍と統合できる能力を試す最終テストは来春にも実施される見込み。

ＥＭＡＬＳシステムを装備した福建は、スキージャンプ式の発艦ランプを装備したこれまでの２隻の空母「遼寧」「山東」に比べて重量の重い兵器や燃料を搭載でき、さらに遠く離れた距離から敵を攻撃できる。

これにより、歴代空母よりも戦闘航続距離が長くなり、中国人民解放軍はいわゆる「外洋航行能力」を獲得できるとアナリストは指摘している。

ＥＭＡＬＳシステムの搭載で、福建は米海軍のジェラルド・Ｒ・フォードと肩を並べることになる。ただし、米空母の動力は原子力だが、福建は原子力空母ではない。

米軍の原子力空母は乗員が必要とする食料などの物資が続く限り海上にとどまることができる。一方、通常の燃料を動力とする福建は、給油のために寄港するか、海上でタンカーから燃料補給を受ける必要がある。

米軍 との対話

福建のテストが行われたのは、米軍と中国軍のコミュニケーションを含む２国間交流の強化を目的とした会談のため、米議会の代表団が北京を訪れている最中だった。こうした訪問は６年ぶりとなる。

中国は海軍力を強化しながら台湾海峡や東シナ海、南シナ海などで挑発的な行動を繰り返しており、米国や日本、フィリピンなどが批判を強めている。

米議員団を率いる下院軍事委員会のアダム・スミス議員（民主党）は２３日、米中の軍と軍との関係は「特に懸念が大きい」と述べ、「中国は世界で最も急速に軍事力が増大し、最も急激に核の力が増大している。米国は世界最大の軍を保有し、最大の核兵器保有国だ。我々の能力や意図について定期的にコミュニケーションを取らなければ危険だ。互いに理解を深め、誤算や誤解が大きな問題につながらないようにしなければならない」と記者団に語った。

「我々の艦船、我々の航空機、彼らの艦船、彼らの航空機が互いに接近し過ぎる状況を我々は目の当たりにしている。そうした衝突の回避について、もっとよく話し合う必要がある」とスミス氏は述べ、核兵器に関する米中対話の強化を呼びかけた。