ロシアのプーチン大統領【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は21日、戦略核と戦術核の運用に関する合同訓練をベラルーシと実施したと発表した。両国の国防省によると21日、弾道ミサイルの発射訓練が行われ、演習の一環としてベラルーシに核弾頭が搬送された。プーチン氏は21日、オンラインでベラルーシのルカシェンコ大統領と会談。プーチン氏は「核兵器は国家の安全保障を確保するための例外的な手段だ」と説明し、両国の