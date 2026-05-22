２１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２０日（日本時間２１日）、敵地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場。５打数２安打１打点で存在感を見せたことを報じた。村上の豪快な打撃の映像を見届けたゲスト出演の野球評論家・松坂大輔氏は「ボールの見極めがしっかりできてますし、今の村上選手はバッテリーが攻めづらいと思います