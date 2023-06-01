阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が２１日、伝統の一戦デビューに向けて気合をみなぎらせた。この日の中日戦（甲子園）は雨天中止で、２２日からは巨人３連戦（東京Ｄ）。「いつも通り頑張ります」と、闘志を燃やした。東京Ｄは思い出の地だ。創価大２年時の全日本大学選手権・富士大戦で本塁打を放った。「いいイメージはあります」。球団新人が巨人戦でプロ１号なら、１９年の木浪以来７年ぶり。初戦でテレビ解説