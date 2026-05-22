【「贈呪は禁止されています」1巻】 5月22日 発売 価格：836円 【拡大画像へ】 幻冬舎は、原案・田中俊行氏、漫画・海谷きき氏によるマンガ「贈呪は禁止されています」1巻を本日5月22日に発売した。価格は836円。 本作は、オカルトコレクター・田中俊行氏が所有する呪物をもとに描く、現実と怪異が交錯するホラー・オムニバス。妹の遺品であるスマートフォ