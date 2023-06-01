「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、サンディエゴでのパドレス戦に「１番・投手兼指名打者（ＤＨ）」で出場。打っては史上初となる先発投手による初回初球先頭打者弾で６試合ぶり８号を記録すると、投げては５回３安打無失点の好投で４勝目（２敗）を挙げた。規定投球回には届いていないが防御率０・７３は両リーグ１位に相当。チームは連勝でパ軍との首位攻防３連戦に