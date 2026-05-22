愛娘の存在は偉大だ。レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）初日（２１日、駒沢体育館）、男子グレコローマン６３キロ級は、同６０キロパリ五輪金メダルの文田健一郎（３０＝ミキハウス）が決勝進出。約１年９か月ぶりの実戦で存在感を示した。準々決勝でバッティングにより左まぶたを切ったが「本当によくある。初心に返っている感じ」と問題なし。準決勝でも貫禄の戦いを披露した五輪王者