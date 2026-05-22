【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ政権は２０日、キューバ革命の立役者の一人、ラウル・カストロ元国家評議会議長（９４）を起訴に追い込み、体制転換への圧力を一段と強めた。反米国家の「トップ」を標的にする手法は、１月のベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領拘束とも酷似する。新たな軍事行動に発展する不安もぬぐえない。トランプ米大統領は２０日、記者団から、ベネズエラと同様の軍事行動をキューバに対して行