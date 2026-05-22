「もっと考えてから決めたほうがいい」「慎重に判断しないと失敗する」――そう思っている人は多いでしょう。しかし実は、人生が大きく変わる人ほど、驚くほど速く決断しています。今回の「1分朝活」で語られたのは、思考力や判断力を高める本質は「時間をかけること」ではないという事実。瞬読の開発者・山中恵美子さんが教えてくれたのは、「決断の速さ」が人生の質を大きく左右するというシンプルで強力な法則でした。なぜ人は