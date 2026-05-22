私たちは「やりたいことを見つけなさい」と教えられてきた。しかし、さまざまな仕事を経験してきた作家の長倉顕太氏は、これからは人生のなかで複数の仕事を経験するのが当たり前になると指摘する。変化の激しい「今」を生きるうえで必要な、発想の転換とは？※本稿は、作家の長倉顕太『豊かな人だけが知っていること 時間貧困にならない51の習慣』（あさ出版）一部を抜粋・編集したものです。人生100年時代になってもなお時代遅れ