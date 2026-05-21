香港立法会の本会議＝1月、香港（共同）【香港共同】香港立法会（議会）の李慧瓊主席（議長）は21日、国政に関する視察のため全議員が7月19〜25日に北京を訪問するとフェイスブックで発表した。立法会議員が全員で北京を訪れるのは、1997年の中国への香港返還後初めてだとしている。立法会は90人の議員全員が親中派。中国は3月の全国人民代表大会で2030年までの中期経済目標「第15次5カ年計画」を採択。香港政府も中国が求める