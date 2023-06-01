大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）大関霧島が関脇琴勝峰をはたき込み、１０勝目を挙げて賜杯争いトップを守った。琴桜が休場し、横綱大関陣でただ一人出場する中で威厳を示した。１３日目は、朝乃山の休場による不戦勝で２敗を守った琴栄峰と、単独首位を懸けて直接対決に臨む。豪ノ山との３敗対決を突き落としで制した小結若隆景ら４人が１差で追う。４１歳の“鉄人”玉鷲は１０敗となり、約１３年守り続けた