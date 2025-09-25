中古ドライバーの人気トップ3は『SIM２ MAX』『G430 MAX』『Qi10 MAX』！【中古クラブランキング】
需給のバランスで価格が決まる中古クラブ。人気があって市場に出回る数が少なければ価格は上がり、反対に市場に出回る数が多ければ手頃な値段となる。そんな中古クラブの売れ筋は、機能と価格のバランスに優れたお買い得モデルであるともいえる。全国に店舗展開し、豊富な在庫量を誇るゴルフパートナーのランキングをもとに、中古クラブアドバイザーで、ゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんと、いま人気のモデルをチェックしていく。
【写真】中古ドライバー人気トップ3の構えた顔を公開！
今回は、2025年8月のドライバーの中古クラブランキングを調査してみた。1位となったのは、2021年発売のテーラーメイド『SIM２MAX』だった。毎年、新作をリリースするテーラーメイドは、22年からフェースにカーボンを搭載した『STEALTH』シリーズへとモデルチェンジを果たしたため、『SIM2』シリーズはチタンフェースの最終モデルだ。「完成度が高く、カーボンに馴染めないといった一部のゴルファーからも支持されています。ブルーを基調としたコスメも万人受けするポイント。発売から4年が経過したものの、ソールとクラウンの大部分はカーボン素材で、所有感を満たしてくれます」と島田店長。現在の店頭価格は28,000円前後と、翌年発売された『STEALTH』とほぼ変わらない価格となっている。2位はピンの2022年モデル『G430 MAX』。超極薄の反発フェースで大きな飛びが期待でき、高慣性モーメントで抜群の方向性を生むモデルだ。「とにかくブレないと方向性に不安があるゴルファーから人気のモデル。アドレスでの安心感があり、『曲がりにくくなった』と喜ばれる方も少なくないんです」。販売価格は40,000円前後で、「リセールバリューが見込めるのも人気のひとつ」と、次回の買い換え時のことを考え、ピンを選ぶ人もいるそうだ。3位には、テーラーメイドの2024年モデル『Qi10 MAX』が入った。ドライバーの上下方向と左右方向の慣性モーメントの合計値が10,000g/cm?となった、いわゆる“10Kモデル”で「やさしく打てるというイメージが強く、結果も出やすい」と、進化したテクノロジーが感じられるモデルという。カーボンフェースも3代目となり、「つかまりやすく、打感や打音も改善されている」ことや、ツアープロが結果を残しているのも人気の理由に挙げる。販売価格は42,000円前後となっている。ベスト3以外にも島田店長におすすめモデルを聞くと、7位のテーラーメイド『SIM MAX』を挙げた。「2020年モデルで、状態によっては2万円を切るものも出始めていて、かなりお買い得です。MシリーズからSIMへとモデルチェンジし人気を博しました」と、コスパが高いという。ランキング上位のモデルはもちろん、人気スペックのクラブとなれば、すぐに売れてしまうことも珍しくない。“気になったら即購入”で、納得のクラブに出合えるだろう。【2025年8月の中古クラブランキング（ドライバー編）】1位 テーラーメイド SIM２ MAX2位 ピン G430 MAX3位 テーラーメイド Qi10 MAX4位 テーラーメイド Qi105位 テーラーメイド STEALTH26位 テーラーメイド STEALTH7位 テーラーメイド SIM MAX8位 ピン G425 MAX9位 キャロウェイ PARADYM Ai SMOKE MAX10位 キャロウェイ PARADYM※ゴルフパートナーの8月1日〜31日の統計■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇人気ドライバーシャフトを調査。関連記事『飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！』を読めば、その秘密がわかる。
