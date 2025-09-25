清水GK梅田透吾が圧巻の連続セーブ

清水エスパルスは9月23日、J1リーグ第31節で浦和レッズと対戦しホームで対戦し0-0で引き分けた。

この試合で好セーブを連発し、クリーンシートを達成したGK梅田透吾が「ゾーン入ってる」「ドンナルンマに見えた」など注目が集まっている。

現在25歳の梅田は2019年に清水の下部組織からトップチームに昇格。7月20日のリーグ第23節の横浜FC戦で今季初スタメンのチャンスを得るとそこからスタメンに定着。浦和戦では23本のシュート（枠内9本）を浴びたが、9つのセーブで「0」に抑え、3試合連続無失点となった。

梅田は今季のJ1で7試合の出場だが、1試合平均セーブ数が「4.4」、ペナルティーエリア内シュートセーブ率が「84%」、PA外セーブ率が「100％」と圧巻の数値を叩き出している。

この試合で浦和のゴール期待値は「4」を超えていたこともあり、SNSでは「とりあえずMVP」「激ウマすぎて激しく横転」「これだけの猛攻を受けて0に抑えるのか」「反射的な素晴らしいGK」「梅田はまじで凄すぎる」「ゾーン入ってる」「ドンナルンマに見えた」など無失点に抑えた新守護神に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）