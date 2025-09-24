P500」月例レポート】
●主なポイント
○8月の株式市場は下落が続く局面もありましたが、概ね上昇基調を継続し、終値での最高値を5回更新しました。市場の関心は9月に実施の可能性がある0.25％の利下げに集まっていました。2025年第2四半期も営業利益と売上は好調で、両者共に四半期ベースでの過去最高を記録する見通しです。また、企業が関税によるコストの大部分を吸収してきたにもかかわらず、利益率も高水準を維持しています。S&P500指数 は8月に1.91％上昇（配当込みのトータルリターンはプラス2.03％）しました。7月は2.17％上昇（同プラス2.24％）、6月は4.96％上昇（同プラス5.09％）、5月は前月から一転して6.15％上昇（同プラス6.29％）、4月は0.76％下落（同マイナス0.68％）でした。過去3ヵ月では9.28％の大幅上昇（同プラス9.62％）、年初来では9.84％上昇（同プラス10.79％）、過去1年間では14.37％上昇（同プラス15.88％）しました。2024年は23.31％上昇（同プラス25.02％）でした。
⇒8月のS&P500指数のトータルリターンはプラス2.03％でしたが、マグニフィセント・セブンを除くと1.54％でした。2025年4月8日に付けた直近安値からのトータルリターンはプラス30.31％と大幅なものになりましたが、マグニフィセント・セブンを除くとプラス16.23％でした。指数全体の年初来トータルリターンはプラス10.79％でしたが、マグニフィセント・セブンを除くとプラス7.07％でした。
○8月の主なデータ
⇒8月のS&P500指数は一本調子ではありませんでしたが上昇基調を辿り、終値での最高値を5回更新しました（直近最高値は8月28日に付けた6501.86）。ダウ平均は今年最初と2回目の最高値更新を8月に入って達成しました（4万5636.90ドル）。S&P500指数は8月に1.91％上昇しました。7月は2.17％上昇、6月は4.96％上昇しました（3ヵ月累計では9.28％上昇）。8月は21営業日のうち10営業日で上昇しました。7月は22営業日のうち13営業日で上昇しました。8月は値上がり銘柄数が増加して値下がり銘柄数を大幅に上回り、337銘柄が値上がり、166銘柄が値下がりとなりました。7月は値上がりが279銘柄、値下がりが222銘柄、6月は値上がりが347銘柄、値下がりが155銘柄でした。年初来では310銘柄が値上がりし、193銘柄が値下がりしました。8月の出来高は前月比8％減、前年同月比では28％増となりました。
→8月は11セクターのうち、9セクターが上昇しました。7月は6セクター、6月は9セクター、5月は10セクター、4月は5セクター、3月は2セクター、2月は6セクター、1月は10セクターでした。8月のパフォーマンスが最高となったのは素材で5.59％上昇しました（年初来では10.27％上昇、2023年末比では8.26％上昇）。パフォーマンスが最低だったのは公益事業で2.03％下落しました（年初来では10.73％上昇、2023年末比では32.41％上昇）。
⇒S&P500指数は8月に1.91％上昇して、6460.26で月を終えました（配当込みのトータルリターンはプラス2.03％）。7月は2.17％上昇して6339.39（同プラス2.24％）、6月は4.96％上昇して6204.95（同プラス5.09％）でした。過去3ヵ月では9.28％上昇（同プラス9.62％）、年初来では9.84％上昇（同プラス10.79％）、過去1年間では14.37％上昇（同プラス15.88％）となりました。2024年は23.31％上昇（同プラス25.02％）、2023年は24.23％上昇（同プラス26.29％）、2022年は19.44％下落（同マイナス18.11％）でした。
→コロナ危機前の2020年2月19日に付けた高値（3386.15）からは90.78％上昇（同プラス107.72％）となっています。