去年5月、須坂市でパイプ製の小屋が列車にぶつかり乗客3人が死傷した事故について、国の運輸安全委員会は「原因の分析などにはさらに時間を要する」とする途中経過を公表しました。その中で、事故後の列車内を初めて公開しています。列車の座席に散らばるガラス。これは事故後の列車内を国の運輸安全委員会の調査官が撮影したものです。座席後ろの窓は無くなっています。この事故は去年5月21日の夕方、長野電鉄の長野駅行きの普通