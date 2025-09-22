インターネットを通じて公開される様々な動画と、それらを生み出すクリエイターさん達をピックアップしてお届けする「週刊チャンネルウォッチ」。

今回は、先日の出演者発表配信は同接2万5000人を超え、Xの国内トレンドにも入った大注目のイベント「マイクラ肝試し2025 -Book of Märchen-」のタイムスケジュールをご紹介します。

今年の肝試しも、1st Weekと2nd Weekの2回に分けて開催。今回は、9/23（火）、9/24（水）、9/25（木）、9/26（金）、9/27（土）、9/28（日）に開催される1st Weekの出演者情報をお届けします！

■マイクラ肝試しとは？

『クーYouTubeちゃんねる』が主催している、Minecraftで制作されたオリジナル肝試しマップを豪華ゲストの皆さんが楽しむ、毎年恒例のオンラインイベントです。

創意工夫を凝らした仕掛けや、作りこまれたストーリーは、まるで夢の国を体現しているかのようで、大人から子どもまでワクワク楽しめるエンターテイメントになっています。

果たして今年はどんなワクワクドキドキが待っているのでしょうか……！

#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - 公式PV

https://youtu.be/LntQdMYpiPc?si=NHtLWwEJKgsvigDU



■1st Week参加者一覧（敬称略）

■主催者

クーYouTubeちゃんねる 再生リストURL

【00運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY1-0【開会式】 配信URL

https://www.youtube.com/live/mLFn2Vo3qZA?si=6g8eUx5b-MODVYj-

【01運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY1-1【莉犬、ちーの、雨栗、ポッキー】 配信URL

https://www.youtube.com/live/LwA94NFtD0U?si=F6smCGuZuKGSuHD6

【02運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY1-2【じゃぱぱ、もふ、たっつん、ゆあんくん】 配信URL

https://www.youtube.com/live/U8HCl3vLOCs?si=C6V9rlD_UtM6wmm6

【03運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY2-1【ぽんぽこ、ピーナッツくん、ふぇありす】 配信URL

https://www.youtube.com/live/521vQVtcOEM?si=o9t_NRXjhBLKbiVO

【04運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY2-2【猫宮ひなた、隠神こかげ、八尋けい】 配信URL

https://www.youtube.com/live/lrKLXYb8bi8?si=U6erEPv6pkWf4Fnj

【05運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY3-1【雨乃こさめ、いるま、すち、みこと】 配信URL

https://www.youtube.com/live/kFeOyYvlZds?si=2TSg6aASJ4hBtlND

【06運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY3-2【ドズル、おんりー、おらふくん、おおはらMEN】 配信URL

https://www.youtube.com/live/CS89pOLcu3Q?si=HLP594zPa8Xa6ZPA

【07運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY4-1【猫瀬乃しん、人生つみこ、風見くく】 配信URL

https://www.youtube.com/live/g6gIAJ_JKc8?si=8LdvZh70uvd3p9E_

【08運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY4-2【フミ、星川サラ、山神カルタ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/eCqlGxjLmFE?si=vKawe5hdO2sHjEXM

【09運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY4-3【緋笠トモシカ、羽渦ミウネル、大門地リューゴン、植峰ノルジュ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/cciawR0DIPI?si=o4a4oyW1Z0Y_J47d

【10運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY5-1【えふやん、Fe：、囲炉裏、スパーク】 配信URL

https://www.youtube.com/live/0IdxJRpwM4g?si=arCCIqgz1BD5dZMZ

【11運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY5-2【ふぁんきい、towaco、五月病マリオ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/PbDRJ2MaBV0?si=uBKO-7eAKMSKPq3q

【12運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY5-3【ジャック・オ・蘭たん、すぎる、hacchi、shu3】 配信URL

https://www.youtube.com/live/R6r_kH1zVbQ?si=NEV0LOSMkY6Mf5n8

【13運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-1【IRyS、ハコス・ベールズ、古石ビジュー、ジジ・ムリン】 配信URL

https://www.youtube.com/live/sdb_gbmSp44?si=ToBjsMg0Spyln9ZV

【14運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-2【不知火フレア、尾丸ポルカ、一条莉々華、轟はじめ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/LkB6mSAcvps?si=0HFoDrxUrbH8HFMo

【15運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-3【ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、風真いろは】 配信URL

https://www.youtube.com/live/8Cy5rjZoQD4?si=C4Dm0PkZoLQ6EZnW

【16運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-4【白上フブキ、さくらみこ、星街すいせい】 配信URL

https://www.youtube.com/live/BCe4-8OX6C0?si=aizHlFA6OUa9HiW6

【17運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-5【ランキング中間発表＆凸待ち】 配信URL

https://www.youtube.com/live/HXXxGKvuhvQ?si=xylhZMeEuvPa7qm5

■9/23（火）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■19〜21時出演枠

莉犬

https://www.youtube.com/channel/UCpcGAVuBSJEFs48MBxhf9eg

ちーの

https://www.youtube.com/@CinoTmagoPono

雨栗

https://www.youtube.com/@Amaguri.3chunk

ポッキー

https://www.youtube.com/@pockysweets

■22〜24時出演枠

じゃぱぱ、もふ、たっつん、ゆあんくん（カラフルピーチ）

https://www.youtube.com/live/JCWZLSzMjBk

■9/24（水）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■19〜21時出演枠

ぽんぽこ

https://www.youtube.com/@pokopea

ピーナッツくん

https://www.youtube.com/@Peanutskun

ふぇありす

https://www.youtube.com/@FairysChannel

■22〜24時出演枠

猫宮ひなた、隠神こかげ、八尋けい（キケン部）

https://www.youtube.com/@NekomiyaHinata

■9/25（木）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■19〜21時出演枠

雨乃こさめ、いるま、すち、みこと（シクフォニ）

https://youtube.com/live/yOLSgJXZNNA

■22〜24時出演枠

ドズル（ドズル社）

https://www.youtube.com/@dozle_sub

おんりー（ドズル社）

https://www.youtube.com/@QnlyQ

おらふくん（ドズル社）

https://www.youtube.com/@ORAFKUN

おおはら MEN（ドズル社）

https://www.youtube.com/@ooharaMEN

■9/26（金）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■16〜18時出演枠

猫瀬乃しん

https://www.youtube.com/@nekozenoshinn

人生つみこ

https://www.youtube.com/@JinseiTsumiko

風見くく

https://www.youtube.com/@Kuku_Kazami

■19〜21時出演枠

フミ

https://www.youtube.com/@Fumi

星川サラ

https://www.youtube.com/@HoshikawaSara

山神カルタ

https://www.youtube.com/@YamagamiKaruta

■22〜24時出演枠

緋笠トモシカ

https://www.youtube.com/@tomoshikahikasa

羽渦ミウネル

https://www.youtube.com/@Miuneru

大門地リューゴン

https://www.youtube.com/@ryugondaimonji

植峰ノルジュ

https://www.youtube.com/@UemineNoruju

■9/27（土）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■16〜18時出演枠

えふやん（絶叫特等席）

https://www.youtube.com/@fyan_ch

Fe:（絶叫特等席）

https://www.youtube.com/@feco

囲炉裏（絶叫特等席）

https://www.youtube.com/@mattarirori

スパーク（絶叫特等席）

https://www.youtube.com/@spark0924

■19〜21時出演枠

ふぁんきぃ

https://www.youtube.com/@2525funkyP

towaco

https://www.youtube.com/@towacofox

五月病マリオ

https://www.youtube.com/@5mario

■22〜24時出演枠

ジャック・オ・蘭たん、すぎる、hacchi、shu3（ナポリの男たち）

https://www.youtube.com/@napolimens

■9/28（日）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■13〜15時出演枠

IRyS

https://www.youtube.com/@IRyS

ハコス・ベールズ

https://www.youtube.com/channel/UCgmPnx-EEeOrZSg5Tiw7ZRQ

古石ビジュー

https://www.youtube.com/@KosekiBijou

ジジ・ムリン

https://www.youtube.com/@holoen_gigimurin

■16〜18時出演枠

不知火フレア

https://www.youtube.com/@ShiranuiFlare

尾丸ポルカ

https://www.youtube.com/@OmaruPolka

一条莉々華

https://www.youtube.com/@IchijouRirika

轟はじめ

https://www.youtube.com/@TodorokiHajime

■19〜21時出演枠

ラプラス・ダークネス

https://www.youtube.com/@LaplusDarknesss

鷹嶺ルイ

https://www.youtube.com/@TakaneLui

博衣こより

https://www.youtube.com/@HakuiKoyori

風真いろは

https://www.youtube.com/@kazamairoha

■22〜24時出演枠

白上フブキ

https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki

さくらみこ

https://www.youtube.com/@SakuraMiko

星街すいせい

https://www.youtube.com/@HoshimachiSuisei

マイクラ肝試し2025 アップデート情報

今年はミニゲームの釣り、ルルイエライド、フグ射的、瓦割り、モグラ叩きなどそれぞれアップデートされています。フグ射的では、常設台数が2台に増えており、瓦割りでは、瓦の枚数が10枚増え、40枚のより難易度の高い瓦割りに挑戦することができるようになりました。

また、今回新エリアとして「戦艦島」が追加されました。2015年の肝試しマップが10年ぶりにリニューアルされての登場になります。そのほかにも、様々な要素が追加されているので、ぜひ皆さんの目でお確かめくださいー！

#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - ロビーサーバー紹介

https://www.youtube.com/watch?v=B648zgFAL8U



マイクラ肝試し小説化！

「マイクラ肝試し 2025 Book of Märchen」を題材にした、小説が9月24日（水）に角川つばさ文庫より発売されることになりました。現在は予約受付中となります。マイクラ肝試し2025をより楽しめるような内容になっていますので、この機会にぜひ手にとってみてください。

・販売サイト カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322503001400/

ミタクルブロック発売！

マイクラ肝試し2025で登場する「クーにゃん」をモデルとした、ミタクルブロックが発売されています。10月15日（水）までの販売となりますので、この機会にお見逃しなく！

・クーにゃん ミタクルブロックコラボフィギュア

https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-001

・クーにゃん + ステージセット

https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-002

スポンサーカード

BOOTHショップで販売される毎年大人気のスポンサーカードです！

童話をモチーフにしたかわいらしいデザインになっていますので、イベントの思い出にぜひこの機会をお見逃しなく！

・不思議の国のアリス デザイン

・赤ずきん デザイン

・ヘンゼルとグレーテル デザイン

・小説表紙デザイン

スポンサーカードとあわせて、Tシャツとアクリルキーホルダーも販売しています！

・Tシャツ

・アクリルキーホルダー、缶バッジ

・クーちゃん★ねる公式ショップ

https://queuechannel.booth.pm/

感想用、実況用ハッシュタグ

今年は、『#マイクラ肝試し2025』感想用、実況用ハッシュタグになりますので、たくさんポストして一緒に盛り上がりましょう！

今年はどんな仕掛けや参加者のリアクションがみれるのでしょうか？

お見逃しなくー！

取材・文・編集：かとじゅん