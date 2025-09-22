9/23〜28開催！ 超豪華ゲストが参戦するマイクラ肝試し2025 1st Week「Book of Märchen」出演者タイムスケジュールをご紹介！ 週刊チャンネルウォッチ9/22号
インターネットを通じて公開される様々な動画と、それらを生み出すクリエイターさん達をピックアップしてお届けする「週刊チャンネルウォッチ」。
今回は、先日の出演者発表配信は同接2万5000人を超え、Xの国内トレンドにも入った大注目のイベント「マイクラ肝試し2025 -Book of Märchen-」のタイムスケジュールをご紹介します。
今年の肝試しも、1st Weekと2nd Weekの2回に分けて開催。今回は、9/23（火）、9/24（水）、9/25（木）、9/26（金）、9/27（土）、9/28（日）に開催される1st Weekの出演者情報をお届けします！
■マイクラ肝試しとは？
『クーYouTubeちゃんねる』が主催している、Minecraftで制作されたオリジナル肝試しマップを豪華ゲストの皆さんが楽しむ、毎年恒例のオンラインイベントです。
創意工夫を凝らした仕掛けや、作りこまれたストーリーは、まるで夢の国を体現しているかのようで、大人から子どもまでワクワク楽しめるエンターテイメントになっています。
果たして今年はどんなワクワクドキドキが待っているのでしょうか……！
#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - 公式PV
https://youtu.be/LntQdMYpiPc?si=NHtLWwEJKgsvigDU
■1st Week参加者一覧（敬称略）
■主催者
クーYouTubeちゃんねる 再生リストURL
【00運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY1-0【開会式】 配信URL
https://www.youtube.com/live/mLFn2Vo3qZA?si=6g8eUx5b-MODVYj-
【01運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY1-1【莉犬、ちーの、雨栗、ポッキー】 配信URL
https://www.youtube.com/live/LwA94NFtD0U?si=F6smCGuZuKGSuHD6
【02運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY1-2【じゃぱぱ、もふ、たっつん、ゆあんくん】 配信URL
https://www.youtube.com/live/U8HCl3vLOCs?si=C6V9rlD_UtM6wmm6
【03運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY2-1【ぽんぽこ、ピーナッツくん、ふぇありす】 配信URL
https://www.youtube.com/live/521vQVtcOEM?si=o9t_NRXjhBLKbiVO
【04運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY2-2【猫宮ひなた、隠神こかげ、八尋けい】 配信URL
https://www.youtube.com/live/lrKLXYb8bi8?si=U6erEPv6pkWf4Fnj
【05運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY3-1【雨乃こさめ、いるま、すち、みこと】 配信URL
https://www.youtube.com/live/kFeOyYvlZds?si=2TSg6aASJ4hBtlND
【06運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY3-2【ドズル、おんりー、おらふくん、おおはらMEN】 配信URL
https://www.youtube.com/live/CS89pOLcu3Q?si=HLP594zPa8Xa6ZPA
【07運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY4-1【猫瀬乃しん、人生つみこ、風見くく】 配信URL
https://www.youtube.com/live/g6gIAJ_JKc8?si=8LdvZh70uvd3p9E_
【08運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY4-2【フミ、星川サラ、山神カルタ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/eCqlGxjLmFE?si=vKawe5hdO2sHjEXM
【09運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY4-3【緋笠トモシカ、羽渦ミウネル、大門地リューゴン、植峰ノルジュ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/cciawR0DIPI?si=o4a4oyW1Z0Y_J47d
【10運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY5-1【えふやん、Fe：、囲炉裏、スパーク】 配信URL
https://www.youtube.com/live/0IdxJRpwM4g?si=arCCIqgz1BD5dZMZ
【11運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY5-2【ふぁんきい、towaco、五月病マリオ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/PbDRJ2MaBV0?si=uBKO-7eAKMSKPq3q
【12運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY5-3【ジャック・オ・蘭たん、すぎる、hacchi、shu3】 配信URL
https://www.youtube.com/live/R6r_kH1zVbQ?si=NEV0LOSMkY6Mf5n8
【13運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-1【IRyS、ハコス・ベールズ、古石ビジュー、ジジ・ムリン】 配信URL
https://www.youtube.com/live/sdb_gbmSp44?si=ToBjsMg0Spyln9ZV
【14運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-2【不知火フレア、尾丸ポルカ、一条莉々華、轟はじめ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/LkB6mSAcvps?si=0HFoDrxUrbH8HFMo
【15運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-3【ラプラス・ダークネス、鷹嶺ルイ、博衣こより、風真いろは】 配信URL
https://www.youtube.com/live/8Cy5rjZoQD4?si=C4Dm0PkZoLQ6EZnW
【16運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-4【白上フブキ、さくらみこ、星街すいせい】 配信URL
https://www.youtube.com/live/BCe4-8OX6C0?si=aizHlFA6OUa9HiW6
【17運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY6-5【ランキング中間発表＆凸待ち】 配信URL
https://www.youtube.com/live/HXXxGKvuhvQ?si=xylhZMeEuvPa7qm5
■9/23（火）
■19〜21時出演枠
莉犬
https://www.youtube.com/channel/UCpcGAVuBSJEFs48MBxhf9eg
ちーの
https://www.youtube.com/@CinoTmagoPono
雨栗
https://www.youtube.com/@Amaguri.3chunk
ポッキー
https://www.youtube.com/@pockysweets
■22〜24時出演枠
じゃぱぱ、もふ、たっつん、ゆあんくん（カラフルピーチ）
https://www.youtube.com/live/JCWZLSzMjBk
■9/24（水）
■19〜21時出演枠
ぽんぽこ
https://www.youtube.com/@pokopea
ピーナッツくん
https://www.youtube.com/@Peanutskun
ふぇありす
https://www.youtube.com/@FairysChannel
■22〜24時出演枠
猫宮ひなた、隠神こかげ、八尋けい（キケン部）
https://www.youtube.com/@NekomiyaHinata
■9/25（木）
■19〜21時出演枠
雨乃こさめ、いるま、すち、みこと（シクフォニ）
https://youtube.com/live/yOLSgJXZNNA
■22〜24時出演枠
ドズル（ドズル社）
https://www.youtube.com/@dozle_sub
おんりー（ドズル社）
https://www.youtube.com/@QnlyQ
おらふくん（ドズル社）
https://www.youtube.com/@ORAFKUN
おおはら MEN（ドズル社）
https://www.youtube.com/@ooharaMEN
■9/26（金）
■16〜18時出演枠
猫瀬乃しん
https://www.youtube.com/@nekozenoshinn
人生つみこ
https://www.youtube.com/@JinseiTsumiko
風見くく
https://www.youtube.com/@Kuku_Kazami
■19〜21時出演枠
フミ
https://www.youtube.com/@Fumi
星川サラ
https://www.youtube.com/@HoshikawaSara
山神カルタ
https://www.youtube.com/@YamagamiKaruta
■22〜24時出演枠
緋笠トモシカ
https://www.youtube.com/@tomoshikahikasa
羽渦ミウネル
https://www.youtube.com/@Miuneru
大門地リューゴン
https://www.youtube.com/@ryugondaimonji
植峰ノルジュ
https://www.youtube.com/@UemineNoruju
■9/27（土）
■16〜18時出演枠
えふやん（絶叫特等席）
https://www.youtube.com/@fyan_ch
Fe:（絶叫特等席）
https://www.youtube.com/@feco
囲炉裏（絶叫特等席）
https://www.youtube.com/@mattarirori
スパーク（絶叫特等席）
https://www.youtube.com/@spark0924
■19〜21時出演枠
ふぁんきぃ
https://www.youtube.com/@2525funkyP
towaco
https://www.youtube.com/@towacofox
五月病マリオ
https://www.youtube.com/@5mario
■22〜24時出演枠
ジャック・オ・蘭たん、すぎる、hacchi、shu3（ナポリの男たち）
https://www.youtube.com/@napolimens
■9/28（日）
■13〜15時出演枠
IRyS
https://www.youtube.com/@IRyS
ハコス・ベールズ
https://www.youtube.com/channel/UCgmPnx-EEeOrZSg5Tiw7ZRQ
古石ビジュー
https://www.youtube.com/@KosekiBijou
ジジ・ムリン
https://www.youtube.com/@holoen_gigimurin
■16〜18時出演枠
不知火フレア
https://www.youtube.com/@ShiranuiFlare
尾丸ポルカ
https://www.youtube.com/@OmaruPolka
一条莉々華
https://www.youtube.com/@IchijouRirika
轟はじめ
https://www.youtube.com/@TodorokiHajime
■19〜21時出演枠
ラプラス・ダークネス
https://www.youtube.com/@LaplusDarknesss
鷹嶺ルイ
https://www.youtube.com/@TakaneLui
博衣こより
https://www.youtube.com/@HakuiKoyori
風真いろは
https://www.youtube.com/@kazamairoha
■22〜24時出演枠
白上フブキ
https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki
さくらみこ
https://www.youtube.com/@SakuraMiko
星街すいせい
https://www.youtube.com/@HoshimachiSuisei
マイクラ肝試し2025 アップデート情報
今年はミニゲームの釣り、ルルイエライド、フグ射的、瓦割り、モグラ叩きなどそれぞれアップデートされています。フグ射的では、常設台数が2台に増えており、瓦割りでは、瓦の枚数が10枚増え、40枚のより難易度の高い瓦割りに挑戦することができるようになりました。
また、今回新エリアとして「戦艦島」が追加されました。2015年の肝試しマップが10年ぶりにリニューアルされての登場になります。そのほかにも、様々な要素が追加されているので、ぜひ皆さんの目でお確かめくださいー！
#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - ロビーサーバー紹介
https://www.youtube.com/watch?v=B648zgFAL8U
マイクラ肝試し小説化！
「マイクラ肝試し 2025 Book of Märchen」を題材にした、小説が9月24日（水）に角川つばさ文庫より発売されることになりました。現在は予約受付中となります。マイクラ肝試し2025をより楽しめるような内容になっていますので、この機会にぜひ手にとってみてください。
・販売サイト カドスト
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322503001400/
ミタクルブロック発売！
マイクラ肝試し2025で登場する「クーにゃん」をモデルとした、ミタクルブロックが発売されています。10月15日（水）までの販売となりますので、この機会にお見逃しなく！
・クーにゃん ミタクルブロックコラボフィギュア
https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-001
・クーにゃん + ステージセット
https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-002
スポンサーカード
BOOTHショップで販売される毎年大人気のスポンサーカードです！
童話をモチーフにしたかわいらしいデザインになっていますので、イベントの思い出にぜひこの機会をお見逃しなく！
・不思議の国のアリス デザイン
・赤ずきん デザイン
・ヘンゼルとグレーテル デザイン
・小説表紙デザイン
スポンサーカードとあわせて、Tシャツとアクリルキーホルダーも販売しています！
・Tシャツ
・アクリルキーホルダー、缶バッジ
・クーちゃん★ねる公式ショップ
https://queuechannel.booth.pm/
感想用、実況用ハッシュタグ
今年は、『#マイクラ肝試し2025』感想用、実況用ハッシュタグになりますので、たくさんポストして一緒に盛り上がりましょう！
今年はどんな仕掛けや参加者のリアクションがみれるのでしょうか？
お見逃しなくー！
取材・文・編集：かとじゅん