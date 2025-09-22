Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramのストーリーズを更新。家族との写真を公開した。

■玉森裕太が家族で父親の誕生日をお祝い。両親＆弟と並んだ貴重ショット公開

玉森は「happy birthday おとーぴん」というコメントとともに1枚の写真を公開。高級レストランのエントランスだろうか。大きな花瓶に生けられた豪華な花のアレンジメントの前に（左から）弟、母親、父親、玉森の順で並んでいる。

黒いバケットハットをかぶり、丸みのあるメガネをかけ、黒トップスにネイビーのセットアップを着用した玉森は歯を見せてピース。玉森以外の顔はスタンプで隠されており、主役である父親の頭には王冠のスタンプも。また父親が持つ紙袋からはピンク系の花束が見える。

貴重な家族ショットに、ファンからは「素敵ファミリー」「玉森familyの愛溢れる関係性にいつもほっこり」「玉森家の家族写真が見られる世界線…」「おとーぴんってかわいすぎ」「玉ちゃん息子の顔だ」「みんな白くてすらっとしてる」「仲良いね」といった声が寄せられている。

https://www.instagram.com/yuta_tamamori_kmf2/

