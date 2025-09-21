「いつも同じ靴」→【GU】で卒業！“ブラウン”で今っぽ♡「2,000円台シューズ」
いつもつい同じ靴ばかり選びがち……。秋らしい一足を迎えるなら、トレンドカラーのブラウンが正解かも。【GU（ジーユー）】なら、ベロアやレザー調素材が上品なブラウンシューズが2,000円台でラインナップされています。どちらも高見えするので、大人の着こなしにもぴったり。足元からオシャレを底上げしてみて。
カジュアルなのに上品！ ベロア素材のスニーカー
【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）
シーズンムードを盛り上げてくれそうなベロア素材のスニーカー。サイドラインが入ったスポーティーなデザインですが、高級感のある素材とこっくりとしたブラウンで、上品さも感じられます。片足約280g（Mサイズ）と軽量なのも嬉しいポイント。カジュアルやプレッピーなど、あらゆる着こなしにマッチしそうです。
ブラウンローファーでリッチな足元に
【GU】「ボリュームソールビットローファー」\2,990（税込）
きれいめに履けるローファーは、大人の秋コーデでヘビロテ間違いなしかも。深みのあるブラウンにゴールドビットが映え、リッチなムードを演出。きれい見えしつつ、ボリュームのあるソールがこなれ感も漂わせます。公式サイトによると「低反発2層クッション仕様」「厚底なのに軽量」とのことで、長時間の外出でも楽に歩けそう。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M