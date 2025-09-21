矢沢永吉が『with MUSIC』に初登場！キャロル解散時の本音や思い描く未来のビジョンを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月27日放送の日本テレビ『with MUSIC』の、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■矢沢永吉のライブ現場の裏側に密着！MC陣との対談も

矢沢永吉が『with MUSIC』に初登場。

ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着しそのままステージへ？『CANNONBALL』のSUPER LEGEND TIMEとして特別パフォーマンスを披露した、矢沢永吉のライブ現場の裏側にカメラが密着する。

さらに、MCを務める有働由美子や松下洸平との対談も実現。

6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド・矢沢永吉が今だから語るキャロル解散の時の本音、そしてMCふたりに語る、思い描く未来へのビジョンとは。

■with MUSIC出張トーク！CANNONBALLに登場したアーティストの合同トークが

◆UVERworld×SKY-HI

プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIが地上波で初トーク。普段は互いに音楽の話をしないというボーカル・TAKUYA∞とSKY-HIが、お互いの好きな楽曲を発表する。

◆WANIMA×BE:FIRST

WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTが、地上波で初トーク。2組が語る、一番のフェスソングとは。

さらに、マカロニえんぴつ×緑黄色社会の合同トークも放送される。

また、8月10日から11日にかけてさいたまスーパーアリーナで開催し、2日間で約5万人を動員した大型音楽フェス『CANNONBALL』の特集もお届け。豪華アーティストが披露した、熱いパフォーマンスの一部を特別に放送する。

■番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

09/27（土） 22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

CANNONBALLアーティスト（※放送順）

矢沢永吉、UVERworld、SKY-HI、緑黄色社会、マカロニえんぴつ、WANIMA

BE:FIRST、SixTONES、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、04 Limited Sazabys

indigo la End、ano、アイナ・ジ・エンド

■関連リンク

『with MUSIC』 番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/