矢沢永吉が『with MUSIC』に初登場！キャロル解散時の本音や思い描く未来のビジョンを語る
9月27日放送の日本テレビ『with MUSIC』の、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
■矢沢永吉のライブ現場の裏側に密着！MC陣との対談も
矢沢永吉が『with MUSIC』に初登場。
ライブなどのパフォーマンスは現場に5分前に到着しそのままステージへ？『CANNONBALL』のSUPER LEGEND TIMEとして特別パフォーマンスを披露した、矢沢永吉のライブ現場の裏側にカメラが密着する。
さらに、MCを務める有働由美子や松下洸平との対談も実現。
6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控えるレジェンド・矢沢永吉が今だから語るキャロル解散の時の本音、そしてMCふたりに語る、思い描く未来へのビジョンとは。
■with MUSIC出張トーク！CANNONBALLに登場したアーティストの合同トークが
◆UVERworld×SKY-HI
プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIが地上波で初トーク。普段は互いに音楽の話をしないというボーカル・TAKUYA∞とSKY-HIが、お互いの好きな楽曲を発表する。
◆WANIMA×BE:FIRST
WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しのWANIMAとBE:FIRSTが、地上波で初トーク。2組が語る、一番のフェスソングとは。
さらに、マカロニえんぴつ×緑黄色社会の合同トークも放送される。
また、8月10日から11日にかけてさいたまスーパーアリーナで開催し、2日間で約5万人を動員した大型音楽フェス『CANNONBALL』の特集もお届け。豪華アーティストが披露した、熱いパフォーマンスの一部を特別に放送する。
■番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
09/27（土） 22:00～22:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
CANNONBALLアーティスト（※放送順）
矢沢永吉、UVERworld、SKY-HI、緑黄色社会、マカロニえんぴつ、WANIMA
BE:FIRST、SixTONES、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、04 Limited Sazabys
indigo la End、ano、アイナ・ジ・エンド
