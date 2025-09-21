「メイプル超合金」のカズレーザー（41）がMCを務める人気バラエティー番組「家事ヤロウ！！！」（テレビ朝日系）と「カズレーザーと学ぶ。」（日本テレビ系）。視聴率も番組クオリティーも決して悪くなかったこの2本が、秋の番組改編のタイミングで突如終了することが発表され、芸能関係者の間にさまざまな臆測と波紋を広げている。

カズレーザーと電撃婚の二階堂ふみが向き合う“離婚家系”のジンクス…2人の価値観の食い違いが明らかに

「カズレーザーは、博識を鼻にかけることもなく頭が冴え、どんなシチュエーションでも自分の意見がブレないという姿勢が視聴者に人気です。今年8月に二階堂ふみ（30）と電撃結婚を発表した約3週間後にレギュラー番組が相次いで終了するなんて、異例中の異例と言えるでしょう。仮にかなり早い段階で番組終了が検討されていたとしても、“結婚のご祝儀”として1、2クール程度は延長されるのが業界の常識だったはず。よっぽどのっぴきならない事情があったのか、それともタレントとテレビ局の関係が以前からうまくいってなかったのか。それくらいしか、にわかには理由が見当たりません」（ベテラン芸能記者）

人気女優と芸人の結婚といえば、たびたび引き合いに出されるのは、蒼井優（40）と「南海キャンディーズ」山里亮太（48）夫婦だ。

蒼井と山里は、2019年の電撃結婚発表直後に今では珍しく2人揃って会見を開き、出会いから交際、結婚までのプロセスを時にはにかみながら明かし、数多くの祝福の声が寄せられた。あの会見以来、蒼井と山里夫婦共演のCMが、水面下でクライアントの間での争奪戦になっているという。

一方、二階堂とカズレーザーの結婚は、蒼井と山里が庶民派とすれば個性派同士とも言えようか。視聴者の反応がイマイチ盛り上がっていないように映るのはなぜか。

これは同じ芸人というくくりではあるものの、山里とカズレーザーのキャラクターの違いや、結婚後のリアクションの違いに、カズレーザーが視聴者から、軽い反発を招いたことが要因ではないかといわれている。

結婚発表後、初めて公の場に登場したカズレーザーは、取材陣から心境の変化を聞かれると冷めた表情のまま、「特にないですね」「そういう話はいいので……」とか、「こんなことで喜んでくれるなら定期的に結婚した方がいいなと思いました」と答えた。視聴者からは《二階堂ふみとの結婚が“こんなこと”なの？》《クールなのはいいけど、もう少し喜びを見せてもいいんじゃない》《芸人なんだから、ファンサービスも必要でしょ》といったため息交じりのコメントが、SNS上にあふれた。

「二階堂との結婚とカズレーザーの2番組終了の因果関係は知る由もありませんが、テレビ局や現場のスタッフたちから、彼は“扱いにくいタレント”として認識されているのかもしれませんね。でなければ、あれほどの優良番組が、消化不良のまま終了することはないはずです」（テレビ関係者）

結婚で好感度が爆上がりした山里と、結婚直後に人気レギュラー番組2本を失ったカズレーザー。対照的な2組の夫婦のこれからに、引き続き注目していきたい。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）