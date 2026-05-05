5日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ』(毎週火曜19:00〜)では、「こどもの日SP! 最強の鉄道キッズが集結! 鉄道知識No.1決定戦!」を開催。この“前座”として開催されたスタジオの生クイズ対決では、カズレーザーらが大人気ないガチ解答で秋元真夏をヒヤヒヤさせた。正解して大人気なく喜ぶカズレーザーらと悔しがる鉄道キッズたち今回は、生放送のオープニングから鉄道キッズチーム3人と、番組レギュ