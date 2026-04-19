メイプル超合金のカズレーザーが１９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。京都・男児遺棄事件で父親逮捕の決め手について詳報したことに「こういうのって報道していいのか？」などと問題提起した。番組では京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件について続報を伝えた。逮捕された容疑者の父親のスマホの位置情報が決め手の一つになったと紹介。父親のスマホを解析することによって捜査範囲を絞り込み、遺体発見につ