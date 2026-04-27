お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが27日、日本テレビ系「DayDay．」に出演。「“現場仕事”転職で年商2000万円も」との話題の特集で、AIの導入が労働環境に影響を及ぼしつつある現状を踏まえ、「まずこうやってカメラの中で喋る仕事ってのはなくなるでしょうね」と語った。番組では、転職して現場の仕事に就き、年商2000万円以上を稼ぐ人たちの話題を特集。とび職や電気管理技術者、タクシー運転手の仕事の現場を紹介し