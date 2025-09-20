YouTubeチャンネル登録者数187万人を誇る人気ラーメンYouTuber・SUSURU（32）。最近でも「モーニング娘。」の元メンバー・後藤真希（39）や声優・南條愛乃（41）など、著名人とコラボしたことが話題に。だが、コラボをした人物をめぐって、ファンが騒然としていることが――。

9月10日、アメリカの人気ラッパー・d4vd（20）名義のテスラ車のトランクから、遺体が発見されたと報じられた。18日に続報を伝えた現地メディアなどによれば、亡くなったのは昨年4月から行方不明になっていた15歳の少女。遺体はすでに腐敗しており、解体された状態で発見されたとのこと。

また、遺体が発見されるまで、車は1カ月ほど高級住宅街ハリウッドヒルズに駐車されていたという。少女の死因はまだ特定されておらず、現時点で容疑者に関する情報はないとされている。いっぽう、d4vdはワールドツアー中だったが、予定されていた公演はキャンセルに。d4vdの代理人は、複数メディアの取材に彼が警察の捜査に全面協力していると伝えている。

TikTokに投稿した楽曲がきっかけで人気に火が付き、トップアーティストの仲間入りを果たしたd4vd。’23年7月には初来日し、新潟・苗場スキー場で開催された「フジロックフェスティバル」の2日目に出演。日本のアニメや漫画などにも造詣が深く、今年5月25日に都内で開催された世界最大規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード 2025」にゲスト出演していたばかり。

そんなd4vdだが、なんと6月7日に公開されたSUSURUのYouTubeチャンネルにもゲストとして登場していたのだ。

撮影当日、東京・渋谷区にある二郎系ラーメンの店を訪れた2人。SUSURUは、d4vdにチャーシューやニンニクの量など好みを尋ねながら券売機で食券を買い、2人並んでカウンター席に座った。

ラーメンが出来上がるのを待っている間、d4vdの通訳を介しながら、和気あいあいとした会話が繰り広げられることに。日本のアニメが好きだというd4vdは、『呪術廻戦』『ドラゴンボールZ』『BLEACH』『ONE PIECE』『進撃の巨人』など数々の人気作品を挙げていた。

出来上がったラーメンを食べたd4vdは、「おいしい」と感激した様子。SUSURUの解説に耳を傾けながら、卓上調味料を使って“味変”するなど、初めて食べる二郎系ラーメンに舌鼓を打っていた。

動画のなかで、来日した理由についてアルバムのプロモーションと「クランチロール・アニメアワード 2025」への出席を挙げていたd4vd。来日したのは、今回で4回目だったという。

しかし、この動画がアップされてからわずか3カ月後に、ショッキングな事件が報じられるとは誰しも予想していなかったようだ。

少女を殺害した犯人はまだ特定されていないが、今回の報道を知ってSUSURUとのコラボ動画を思い出したファンもいたようだ。改めて動画を視聴した人たちからは、困惑する声が寄せられている。

《怖すぎるだろ》

《絶望的な報道いっぱいでてますね》

《すする頼む消さんといてくれ》

《この人人柄めちゃいい人やしツアー中やからなんもやってないと思いたい》

なお、SUSURUは現時点でd4vdの事件については何も触れていない。一番驚いているのは彼かもしれないが、いずれにしても事件の全容解明が待たれる――。