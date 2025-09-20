神田愛花、夫・バナナマン日村と交際・結婚する中で「自分がビックリした」こと

フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、9月16日に放送されたバラエティ番組「相席食堂」（朝日放送）に出演。夫のバナナマン・日村勇紀と交際・結婚する中で「自分がビックリした」ことを明かした。



今回、佐賀県佐賀市への相席旅に出た神田は、佐賀牛のレストランで食事を楽しんでいたカップルと“相席”。カップルから「（交際や結婚生活が）うまくいく秘訣みたいなのは？」と質問を受ける。



これに神田は「なんか、自分はずっと結婚願望がなかったんです。なかったんですよ。でも、『結婚したい』と思った人が今の夫（バナナマン・日村勇紀）だったので、初めて思ったのが今の夫だった」と話す。



そして「そこで自分がビックリしたのが、“犠牲”にできました。自分を」と語った。