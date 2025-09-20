近すぎる間合いでケンカする猫たち！ 無言の見つめ合いの結果、勝利を手にする猫ちゃんはどっち？

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『静かに闘志を燃やす癖の強い威嚇をする猫達』という猫島のじかんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

猫の喧嘩の前兆はいろんな島に行って何度も見てますが、 こんなに静かに闘志を燃やす威嚇は初めてでした。 お互いに鳴き声高々になるケースが多いのですが、 このパターンは結構珍しいかも。

猫島を訪れた投稿者さん。側溝に猫たちがいます。

側溝をのぞき込んでいたキジトラ猫が頭を上げると、茶トラの猫が歩き出しました。

すると茶白猫も立ち上がって前へ進み、2匹の猫が鼻を突き合わせます。

無言で鼻を近づけていた猫のうち、先に仕掛けた茶トラが下を向きました。

このまま茶白の勝ちかと思いきや、茶トラはキッと顔を上げて再び茶白と対峙します。

結果、茶白がフイッと後ろを向くとそのまま立ち去るのでした。

深追いはしないけれど行先をきっちり確認する茶トラ。と、同じように見に行くキジトラ。

キジトラの行動に「なんで？」とちょっと思ってそうな茶トラでした。

猫のケンカというと、「ニャウニャウニャウニャウ」「アオーン」「フギャー」などの激しい言い合いのイメージがありましたが、無言のやり取りで終わった今回。投稿者の猫島のじかんさんもこんなに静かに闘志を燃やす猫たちは初めて見たのだとか。猫たちの無言の威嚇に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント