¡ÖÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤ë¡Ä¡×40Âå½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È¶¦´¶¡É¤È¡È²ò·èºö¡É¤È¤Ï¡©
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÈËÜ¤Ï¤»¤Ã¤»¤ÈÇã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÎÁÍý¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢ËèÆü¤Î¤´ÈÓºî¤ê¤¬¶ìÄË¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤â¤Ç¤¤º¡¢»Ò¤É¤â¤â¡¢¤´ÈÓ¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ä¤ÎÎÁÍý¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥á¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìµþ 40Âå ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¿Í¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤äÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤´ÈÓ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¿¨¤ì¡¢²¿¤È¤«³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½»µÈ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¸«¤Æ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ëºî¤ë¤Î¤Ï¶ìÄË¡×¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´°àú¤Ëºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤Î¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½»µÈ¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ¹¥¤¤ÊÎÁÍý²È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
³Ú¤·¤¤ÀèÀ¸¤ä¹¥¤¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÈ¯¿®¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ÎÁÍý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢ ÎÁÍý¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î³Ú¤·¤µ¤Î°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÎ¤è¤ê¤ÏÎÁÍý¤¬¾åÃ£¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢½»µÈ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤ÎÊý¤äÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä·Ð¸³ÃÌ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡SNS¤Ç¡ÖÎÁÍý¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤·¤Æ¤ß¤ë
ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆ±À³¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÎÁÍý¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤ÎÎÁÍý¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÜ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö¾åÃ£¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÌã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¸þ¾å¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï´ï¡Ê¤¦¤Ä¤ï¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¢¡¡Ö´°àú¤Ê¼êºî¤ê¡×¤ò°ìÅÙ¤ä¤á¤Æ¤ß¤ë
²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¼êºî¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤éÀ®·Á¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¡£°á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤ÎÊª¤òÇã¤Ã¤ÆÍÈ¤²¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¤À¤±¤Ï¼êºî¤ê¤¹¤ë¡£¤Ò¤¸¤¼Ñ¤Ï¤ªÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢ÌýÍÈ¤²¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ÇÂ¤¹¡£¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÃÊ¡¹¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê·²ÇÏ¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¢¡¡ÖÎÁÍý¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¶ì¼ê¤«¡×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë
»ä¤âËèÆüÂ³¤¯ÎÁÍý¤¬¶ìÄË¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¿¤¬¶ìÄË¤Ê¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ò·èÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ï¡¢¡Ö¡ ¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö¢ ¿©ºà¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¤¯¡×¡Ö£ ÀÚ¤ë¡¦ßÖ¤á¤ë¤Ê¤É¤Îºî¶È¡×¡Ö¤ Ì£ÉÕ¤±¡Ê¢¨¥»¥ó¥¹¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é³Ú¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È»ä¤Î¶ì¼ê¤Ï¡¤È¤¡¢¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ¶á¤Ï¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¤¬¶ì¼ê¤Ê¤éÎÁÍý¶µ¼¼¡ÊºÇ¶á¤ÏÃ±È¯³«ºÅ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¤è¡ª
ÎÁÍý¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¹©Äø¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬ÆÃ¤Ë¶ì¼ê¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÊÅìµþÅÔ 39ºÐ ½÷À¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250912090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
