moimateは、9月25日から9月28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」(TGS2025)に出展する。

「TGS2025」では、薄型マイクロスイッチを採用した次世代レバーレスアケコン「Rushbox Click」が先行販売限定価格38,000円で提供されるほか、「Rushbox」や「Rushbox Lite」が会場限定価格で購入できる。

また、配信者「限界お姉さんほーちゃん」さんが一般デーの13時～15時にブース参加することが決定した。

【販売商品一覧】

Rushbox Click：先行販売限定価格 38,000円

Rushbox：会場限定価格 35,000円(特典：キースイッチ「saker mini」プレゼント)

Rushbox Lite：会場限定価格 25,000円(特典：キースイッチ「saker mini」プレゼント)

限定天板：2,000円

※十分に在庫をご用意しておりますが、なくなり次第終了となります。

「Rushbox Click」の特徴

思考と同期するマイクロスイッチ

明確なクリック感とわずか0.3mmで反応する超浅入力により、入力精度を極限まで高め、重要な1フレームの差を制す。

最適なボタン配置で自分専用の操作性を実現

親指・左手小指・左右掌底を含む合計24個(22+2)のボタンを自由にカスタマイズ可能。手に完璧にフィットした最適な配列を実現する。

どこを押しても均一な入力を保証

ボタンの中央部でも端でも寸分違わず均一な反応を実現。これにより昇竜拳や差し返しなど咄嗟の操作精度が飛躍的に向上する。

超低遅延・高速応答のオリジナル設計

低遅延を実現するRP2040を採用し、独自のオリジナル基板設計によりポーリングレート1,000Hz(1ms)を実現。スイッチの性能を最大限に引き出す。

パフォーマンスを高める筐体設計

CNC削り出しによる高剛性のボディは人間工学に基づいたカーブ設計で手首の負担を軽減。さらに内部の吸音設計により、スイッチの明確なクリック音以外の不要な雑音を排除し、快適なプレイ環境を提供する。

「東京ゲームショウ2025」出展情報

【ビジネスデイ】

9月25日（木）10時～17時

9月26日（金）10時～17時

【一般公開日】

9月27日（土）9時30分～17時

9月28日（日）9時30分～16時30分

会場:幕張メッセ 1～11ホール+国際会議場+イベントホール

出展ブース:09-E28

