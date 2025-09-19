フランクフルトvsガラタサライ スタメン発表
[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](コメルツバンク・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 2 E. Baum
DF 5 A. Amenda
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[ガラタサライ]
先発
GK 1 U. Çakır
DF 6 ダビンソン・サンチェス
DF 7 ロランド・サライ
DF 17 E. Elmalı
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 Y. Akgün
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 99 マリオ・レミナ
FW 53 B. Yılmaz
控え
GK 12 B. Şen
GK 19 G. Güvenç
DF 3 M. Baltacı
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 23 カーン・アイハン
DF 42 A. Bardakcı
DF 91 A. Ünyay
MF 8 Gabriel Sara
MF 18 B. Kutlu
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 21 A. Kutucu
FW 30 ユスフ・デミル
監督
オカン ブルク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります