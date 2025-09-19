[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](コメルツバンク・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 7 アンスガー・クナウフ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 33 イェンス・グラール

GK 40 カウア・サントス

DF 2 E. Baum

DF 5 A. Amenda

DF 24 オーレリオ・ブタ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 22 ティモシー・チャンドラー

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・ボハヤ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[ガラタサライ]

先発

GK 1 U. Çakır

DF 6 ダビンソン・サンチェス

DF 7 ロランド・サライ

DF 17 E. Elmalı

DF 90 ウィルフリード・シンゴ

MF 10 レロイ・サネ

MF 11 Y. Akgün

MF 20 イルカイ・ギュンドアン

MF 34 ルーカス・トレイラ

MF 99 マリオ・レミナ

FW 53 B. Yılmaz

控え

GK 12 B. Şen

GK 19 G. Güvenç

DF 3 M. Baltacı

DF 4 イスマイル・ヤコブス

DF 23 カーン・アイハン

DF 42 A. Bardakcı

DF 91 A. Ünyay

MF 8 Gabriel Sara

MF 18 B. Kutlu

FW 9 マウロ・イカルディ

FW 21 A. Kutucu

FW 30 ユスフ・デミル

監督

オカン ブルク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります