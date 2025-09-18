かまいたち濱家、子供の幼稚園行事で張り切るも赤っ恥「喋ったことないお父さんとかイジって…」

9月17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』にて、かまいたち・濱家隆一が、子供の幼稚園行事にまつわるエピソードを語った。

今回の放送では、子供を持つ“パパ芸人”が集まり、情報交換しながらグチを言い合う“パパはつらいよ大賞”という企画が行われた。

この中で、濱家は、幼稚園の卒園式後に行われた、子供と保護者が一緒になって遊ぶお楽しみ会で司会をやったことがあると切り出すと、「司会どうしようってなって、『僕、全然やりますよ』って言ったらみんなが『え、いいんですか！？」って喜んでくれるから」と、自ら司会を引き受けたと説明。

続けて、「でもやっぱり、いざ始まると子供の遊びとかにみんな親も夢中になってそっちにバーッ行くから」「僕だけええとこ見せよう思ってやってるけど、むちゃくちゃ空回ってる。誰も見てない」と振り返った。

さらに、「ほんでもう、焦って焦って、普段喋ったことないお父さんとかイジってスベって。最悪」と明かし、笑いを誘っていた。