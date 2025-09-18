世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッターにて、2024年に日本初開催され、好評を博したクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が2025年も開催されます！

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」2025

開催期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）

実施内容：「大広間」「ホグワーツ城の模型」「ダイアゴン横丁」「グリフィンドールの談話室」ほか

クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）

「ハリー・ポッター」たちがホグワーツで体験したクリスマスをテーマとした特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

ロンドンのスタジオツアーでは、毎年世界中から多くの来場者が訪れる人気イベントです。

日本では2024年に初開催され、映画の世界観を踏襲した華やかで温かみの溢れる装飾と演出で、多くの人々を魅了しました。

2025年も特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が、期待を超えるスケールで開催決定。

2024年、色とりどりのオーナメントや高さ5メートルを超えるクリスマスツリーで華やかに彩られた大広間には、今回新たに400本を超えるキャンドルが宙に浮かび、魔法の天井からキャンドルの光が降り注ぐさまは、まさに映画のシーンそのものを彷彿とさせます。

また、美しい雪化粧をまとった「ホグワーツ城の模型」は、新たにプロジェクションマッピングが導入され、深々と降り続く雪に空間全体が包まれるダイナミックな演出を観覧できます。

さらに今回は、「ダイアゴン横丁」が初めて雪化粧に包まれ、ホグワーツだけではなく魔法界全体が“冬の魔法”に彩られる特別な体験が楽しめるイベントです。

“魔法の冬”が開幕

大広間に400本のキャンドルが浮かぶ“魔法の冬”が開幕。

1作目の撮影当時、このシーンには、炎の灯った本物のキャンドルが使われていましたが、安全面を考慮し、のちに視覚効果で処理されることになりました。

今回の特別展示では、ライトで再現されたキャンドルが宙に浮かび、あの幻想的なシーンが大広間に蘇ります。

さらに、「ハリー・ポッター」が友人たちと過ごしたグリフィンドールの男子寮もクリスマスの装いに。

談話室には、クリスマスツリーが飾られ、寝室には生徒たちのクリスマスカードやリボン装飾で温かなクリスマスの雰囲気を演出します。

「ハリー・ポッター」シリーズでは、ホグワーツ城や、

ホグワーツの生徒が訪れることを許された唯一の村・ホグズミードが雪景色に包まれる場面がたびたび登場し、「ハリー・ポッター」が仲間たちとホグズミードで過ごす時間ひとときが描かれてきました。

2024年、その美しく荘厳な姿で多くの人々を魅了した「ホグワーツ城の模型」に、2025年は、新たにプロジェクションマッピングの演出が加わり、深々と降り続く雪景色を再現。

まるで映画のシーンに迷い込んだような雰囲気に心奪われること間違いなしです。

さらに今回、ダイアゴン横丁が初めて雪仕様に変身。

スタジオツアーが“冬の魔法”に包まれる特別な体験が楽しめます。

「ハリー・ポッター」シリーズにおいて、友情や絆を象徴する重要な場面として描かれてきたクリスマス。

宙に浮かぶキャンドルの「大広間」、雪に包まれた「ダイアゴン横丁」や「ホグワーツ城」、映画のなかの幻想的な冬の光景が、2025年もスタジオツアーに広がります。

販売中：2025年クリスマス コレクション

販売店舗：スタジオツアー東京内（メインショップ、レイルウェイショップ）、ハリー・ポッターショップ原宿、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン

ホグワーツで迎えるクリスマスの魔法をお届けする2025年クリスマスコレクションも販売中。

セーターやパジャマ、パーカーといったあたたかなウエアから、職人技が光るオーナメントまで、ホリデーシーズンの楽しさとホグワーツのノスタルジーが表現されています。

雪に包まれたホグワーツの風景や、煌めく大広間、ハニーデュークスの甘い魔法など、印象的なシーンをぎゅっと詰め込んでいるのも特徴です。

ほかにもホグワーツ城や雪のホグズミードを歩く「ハリー・ポッター」「ロン・ウィーズリー」「ハーマイオニー・グレンジャー」の3人、スノードームなど、「ハリー・ポッター」の冬のシーンをモチーフにしたグッズが勢ぞろい。

ホグワーツのロゴ入りニットやパーカー、柔らかなリブ編みのパジャマ、映画の印象的なシーンをモチーフにしたパジャマのほか、クッションカバーやブランケット、マグとソックスのセットなど、寒い季節を温かく過ごせるグッズが揃います。

さらにクリスマスシーズン恒例のオーナメントにも新作が登場。

クリスマス限定のアートワークやスノードーム型のデザインなど、アート作品のように美しく繊細なオーナメントは、コレクションアイテムとしてもぴったりです。

クリスマスに彩られた大広間に400本のキャンドルの光が降り注ぐクリスマスイベント。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて2025年11月8日より開催される「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の紹介でした☆

