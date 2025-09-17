あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気オープンワールドRPG「原神（げんしん）」（HoYoverse）との期間限定コラボキャンペーン後半が9月17日、スタート。コラボ限定ピックが付属する寿司メニュー「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙（あぶ）り」（270円〜、以下、税込み）、コラボ限定メタリックカードが付属する「天然本鮪6貫盛り」、コラボ限定クリアボトルが付くソフトドリンク（ともに1400円〜）などが登場します。

スシローと原神のコラボは2024年2月に続き、2回目。今回のコラボのテーマは「観月の宴（うたげ）」になっています。

コラボ限定ピックは全5種で、夢見月瑞希、早柚、カチーナ、オロルンらがデザインされたピックがランダムで1枚もらえます。コラボ限定メタリックカードはシークレット1種を含む全5種で、ランダムで1枚付きます。コラボ限定クリアボトルは全4種でランダムで1個もらえます。

その他、アクリルスタンド（全4種）が付属するネット注文限定の持ち帰りセット「観月の宴 原神コラボ限定セット8貫 コラボ限定アクリルスタンド付き」（1980円〜）も新登場します。

同コラボでは、瑞希のコラボ限定ステッカーが付いた「苺ミルクムースケーキ」（320円〜）も発売。同ケーキは瑞希をイメージして、フランボワーズを使用した苺ムースに、ケーキトップにミントカラーの波紋を入れて表現しています。

コラボ第1弾で販売された、ゴローのビジュアルカラーをイメージした「醤油（しょうゆ）ラーメン」（500円〜）、珊瑚宮心海のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」（370円〜）が復刻販売。それぞれ、ゴローと心海のコラボ限定ステッカーがもらえます。

コラボ限定ピックやステッカーの裏面には、二次元コードが記載されており、アクセスすると、ゲーム内で使用できるアイテムをゲットすることもできます。また、メタリックカード裏面の二次元コードにアクセスすると、抽選で500人にコラボ限定すし皿4枚セットが当たるキャンペーンに参加することができます。

