ローソンストア100、創業20周年記念企画第2弾「日本列島グルメ祭」を開催/旅行気分を味わえるご当地グルメ約30品発売

ローソンストア100は、2025年9月17日から10月7日までの間、創業20周年を記念した企画の第2弾として「日本列島グルメ祭」を開催する。旅行気分を味わえるご当地グルメ約30品を全国のローソンストア100店舗(一部店舗を除く)で販売するというもの。

あわせて、9月17日から、ブランド誕生20周年を記念した数量限定「HAPPY BAG」を発売する。

〈「日本列島グルメ祭」概要〉

物価上昇や宿泊費の上昇などにより旅行を控える傾向が見られる中、「日常生活の中で地域の味を手軽に楽しむ機会」を提供するため、「日本列島グルメ祭」を企画した。9月17日、9月24日の2週に渡って発売する。

販売商品のラインアップは以下の通り。

〈9月17日発売商品のラインアップ(各税込)〉

【北海道グルメ】

◆「北海道タレザンギ弁当(北海道ザンタレ使用)」475円

◆「さっぽろ純連みそ 2人前」430円

ローソン100、9月17日発売の北海道グルメ

【東北グルメ】

◆青森「ばくだんおにぎり十和田バラ焼き」302円

B-1グランプリ･十和田バラ焼きゼミナール監修商品。豚肉と玉ねぎを甘辛いタレで炒めた十和田バラ焼きを使用している。

ローソン100「ばくだんおにぎり十和田バラ焼き」

◆岩手「盛岡風冷麺」486円

※関東限定

◆岩手「つるっとのど越し!盛岡風冷麺」538円

※中京･近畿限定

◆岩手･宮城「がんづき」1個127円

岩手県、宮城県を中心に昔から親しまれている郷土菓子で、黒糖生地に黒ゴマをトッピングして蒸しあげた蒸しぱん。

ローソン100「がんづき」

◆宮城「ずんだ大福」3個入り160円

◆山形「山形のだし」110g268円

ローソン100、9月17日発売の東北グルメ

【北陸グルメ】

◆新潟「新潟名物イタリアン焼そば 2人前」495円

◆福井「ボルガライス」538円

「ボルガライス」は、オムライスの上にとんかつやソースをかけた福井県のご当地グルメ。日本ボルガラー協会公認の、グレービーソースのコクとトマトの旨味がつまった、甘口のデミグラス風ソースで仕上げた。

ローソン100「ボルガライス」

ローソン100、9月17日発売の北陸グルメ

【関東･関西グルメ】

◆茨城「メロンパン メロンジャム&ホイップ 茨城県産アンデスメロンのジャム」127円

◆埼玉「パイシュー 富の川越いも入りクリーム&ホイップ」171円

埼玉県三芳町産の「富の川越いも」のあんをクリームに使い、パイシューにした。「富の川越いも」は、江戸時代から受け継がれ、世界農業遺産にも認定された「武蔵野の落ち葉堆肥農法」で栽培され、収穫後に貯蔵して熟成させたさつまいも。

ローソン100「パイシュー 富の川越いも入りクリーム&ホイップ」

◆京都「宇治抹茶タルト」130円

ローソン100、9月17日発売の関東･関西グルメ

【中国グルメ】

◆鳥取「白バラ牛乳シュークリーム」214円

◆鳥取「白バラ牛乳ロール」214円

◆広島「広島菜おにぎり」286円

◆広島「みっちゃん総本店監修 広島流お好み焼そば肉玉子」630円

◆山口「ばくだんおにぎり山賊焼」319円

ローソン100、9月17日発売の中国グルメ

【九州･沖縄グルメ】

◆長崎「長崎ちゃんぽん(巾着)」4人前538円

◆大分「唐揚げ(中津風にんにくしょうゆ味)」1個95円

※ファストフーズ取扱店のみ

◆沖縄「うずまきロール 沖縄県産黒糖入りクリーム」127円

ローソン100、9月17日発売の九州･沖縄グルメ

〈9月24日発売商品のラインアップ(各税込)〉

【北海道グルメ】

◆北海道「ぶた丼(北海道ぶた丼のたれ使用)」538円

北海道のソウルフードメーカー「ベル食品」の「北海道ぶた丼のたれ」を使用した。手軽に本場の味が楽しめる。

ローソン100「ぶた丼(北海道ぶた丼のたれ使用)」

◆北海道「チーズ蒸しケーキ 北海道産チーズ」1個127円

ローソン100、9月24日発売の北海道グルメ

【北陸グルメ】

◆新潟「たれカツおにぎり」184円

◆富山「とろろ昆布おにぎり」146円

ローソン100、9月24日発売の北陸グルメ

【関東･関西グルメ】

◆群馬「太田焼そばパン」130円

◆東京「道とん堀監修 お好み焼旨味豚玉」538円

※関東･中京限定

◆大阪「千房監修 お好み焼豚玉」538円

※近畿限定

◆兵庫「焼ビーフン」322円

※関東･中京･近畿限定

ローソン100、9月24日発売の関東･関西グルメ

【九州･沖縄グルメ】

◆福岡「明太ポテトデニッシュ かねふくの明太子」130円

◆長崎「スイートマヨサンドBOX」397円

マヨネーズに練乳･牛乳･砂糖を混ぜ込んだ甘いソースを使用し、トマト、卵、ハム、きゅうりを挟んだ。

ローソン100「スイートマヨサンドBOX」

◆沖縄「タコライス」400円

ローソン100、9月24日発売の九州･沖縄グルメ

〈数量限定「HAPPY BAG」を発売〉

また、9月17日午前7時から、ブランド誕生20周年を記念した数量限定「HAPPY BAG」を発売する。袋のデザインは、20周年のロゴを大きくあしらったデザインに仕上げ、“マチ”を幸せにするグループ理念を込めて、「HAPPY BAG」と名付けた。1人1袋限り、無くなり次第終了。なお販売店舗はローソンストア100のみで、ローソン、ナチュラルローソンは対象外となる。

◆「HAPPY BAG」

価格:税込1,080円

内容:「明星食品 チャルメラカップ しょうゆ」「明星食品 チャルメラの逸品 大盛 ワンタン麺 芳醇しょうゆ」「ブルボン しっとりソフトクッキーミルク」「山芳製菓 ポテトチップス無限サラダ味」「カバヤ食品 さくさくぱんだファミリーパック」「ひざつき製菓 しみわたるえびせん 旨カレー味」「ヤマザキビスケット チップスターL 鰹だし香るしょうゆ味」「湖池屋 プライドポテト 日本の神業 くまもとあか牛」

「日本列島グルメ祭」の開始に合わせ、9月17日から9月30日までの2週間、Xのローソンストア100公式アカウントでフォロー&リポストキャンペーンを実施する。

Xのローソンストア100公式アカウント(@lawsonstore_100)をフォローし、対象投稿をリポストすることで参加。毎日抽選で、えらべるPay(Pontaポイントまたはdポイント)が当たる。