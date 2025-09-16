ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ö200µå¡×ÂÇ¤Á¹þ¤ßÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ä¡ÖÇö¹¬½÷Í¥¡×¤Î°Õ³°¤Ê¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë¾Î»¿¤â
¡¡9·î14Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç200µå¶á¤¯¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ô»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë ÊÌ¤Î»Å»ö¤Î½àÈ÷¡£200µå¶á¤¯¿¶¤Ã¤Æ ¼ê¤ÎÈé¤¬Çí¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ôËÜ¡£¡£¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤Ã¤È¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ëÇØÃæÂ¦¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡ÔÂ¿¹¾¤µ¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤¬ 200µå¤â¿¶¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¡ª¡Õ
¡Ô¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤ 200µå¤â¤¹¤´¡¼¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿µå¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ä¡¢
¡ÔÎÉ¤¤¹½¤¨¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¥É¥ó¥Þ¥¤¡ª¤Ç¤â¡¢¹½¤¨¤¬¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢
¡ÔÊÌ¤Î»Å»ö¤Î½àÈ÷¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡Ô¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÉñÂæ½÷Í¥½Ð¿È¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¸÷»Ê»á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥ê¥ó¥°¡ÁºÇ½ª¾Ï¡Á¡Ù¤È¡Ø¤é¤»¤ó¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç»³Â¼Äç»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤¤Äç»Ò¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÉÔ¹¬¤Ê½÷¤Ç¤¢¤ëÄç»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÇö¹¬¤Ê½÷À¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦½÷Í¥¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÇö¹¬½÷Í¥¡Ù¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2003Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏËö´ü¤¬¤ó¤Î´µ¼ÔÌò¤ò¡¢2009Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÄÀ¤Þ¤ÌÂÀÍÛ¡Ù¡Ê¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤ÏÉ×¤ò¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤Ç¼º¤¤¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ò±é¤¸¡¢¡ÈÇö¹¬½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢200µå¶á¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡200µå¶á¤¯¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤ÊÌÚÂ¼¤Î»Å»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£