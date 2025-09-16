【明治安田J1リーグ】FC東京 1ー0 東京ヴェルディ（9月15日／味の素スタジアム）

【映像】倒れた選手にボールを当てる行為→小競り合いに

反スポーツ的行為としてイエローカードを提示されたプレーが、大きな話題となった。

J1リーグ第29節でFC東京と東京ヴェルディが対戦。その90分のことだ。

1点をリードしたFC東京が相手陣内の右サイド深い位置で時計の針を進めようと、ボールキープを試みる。一度は東京VのMF福田湧矢に奪われるも、DF長友佑都がショルダーチャージですぐに取り返した。長友のタックルを受けた福田が地面に倒れ込み悶絶する中、FC東京のFW長倉幹樹はゴールライン方向にボールを運ぶと、ピッチ上で仰向けになる福田にボールを当ててゴールライン外へと出した。

この行為に対し、東京V陣営は激昂。DF谷口栄斗が素早く詰め寄って長倉を突き飛ばす。即座に長友と東京Vの主将MF森田晃樹が仲裁しようとしたが、その場は収まらない。東京VのDF深澤大輝が長倉の胸ぐらを掴みに行き、FC東京のMF高宇洋が森田を押し倒す。両チームの選手が入り乱れ、ヒートアップした。

主審の山本雄大氏がすぐに長倉と東京Vの選手との間に入り、長倉にイエローカードを提示した。Jリーグ公式記録によれば、「反スポーツ的行為」での警告となっている。

長倉が目を見開き納得できない様子を見せる中、解説・林陵平氏は「印象が良くないですよね」とコメントし、「謝っていましたね」と和解を確認。その後、「長友がそれを抑えに行って、森田も行って。森田の後ろから高がどつきに行ったという。高はこういう絡みの時に必ず参戦する選手ですよね。ダービーですからね」と状況を整理した。

山本主審は異議を唱えるFC東京陣営を振り払い、VARとの交信を始める。入念にコミュニケーションを取った後、両チームの主将と長倉を招集。ジャッジについて説明し、注意を行った。その後、東京VのFKで試合を再開させている。

一連のプレーについては、SNSでも大きな話題に。「性格悪いプレーだな」「一瞬であの判断をするって、悪い意味でびっくり」「倒れてる選手使ってコーナー取ったらそりゃあダービー云々関係なく荒れるわ」「リプレイ見ても、倒れてる選手見てから当てに行ってたし、これを頭良いっていうプレーにはしたくない感ある」「スポーツマンシップの欠片もない」「品がないプレー」と批判が殺到。FC東京サポーターの中でも「二度とやるなよ」「せっかくの勝利が…」などと否定的な声がみられた。

しかし一方で、「マイボールにするために当てたのにカード出るのはおかしくないか」「あれでイエロー取るなら長倉が逃げ道なくなった時点で東京ボールのドロップボールで試合止めるべき」などとイエローカードに異論を唱える声も。

また「どう対応するのが正解なんやろ。笛吹かれてないけど相手選手が倒れて起き上がらず、プレーの妨げになりうる場合」「他に選択肢あるの？」「長倉のプレー確かにどう取るか判断分かれそうやね」「稀すぎるケースだし、ずる賢さが求められる競技なので、咄嗟にやってしまった気持ちも理解はできる」と非紳士的であるとしつつもプレーに理解を示す声もあがっている。

白熱した東京ダービーは、60分に決めた長倉の1点を守り切り、FC東京が勝利。リーグ戦では五分だった通算対戦成績でも勝ち越しとなった。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）