昇格して3シーズン目の東京ヴェルディJ1に昇格して3シーズン目の東京ヴェルディが、今年昇格してきたジェフユナイテッド千葉に経験値の違いを見せつけた。4月18日に行われたJ1百年構想リーグ第11節で、東京Vが後半奪った1点を守り切って1-0で勝利を収めた。スコアは1-0でポゼッションも千葉が53％で上回ったが、シュート数は東京Vの15本（うち枠内3本）に対し千葉は3（0）本。東京Vはペナルティエリア内から計10本のシュートを