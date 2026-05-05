東京ヴェルディは５月４日、山見大登の負傷を発表した。クラブによれば、26歳のFWはトレーニング中に受傷。左膝の前十字靭帯損傷と診断された。東京Vのリリース後、山見は自身のインスタグラムを更新。「この度左膝前十字靭帯損傷しました。手術はまた後日行なう予定です」と切り出し、次のように心境を吐露した。 「10か月前、右膝前十字断裂という大怪我を経験しました。手術とリハビリを経験し復帰して４か月、もう