［J１百年構想リーグEAST第14節］東京V １−０ 柏／５月３日／味の素スタジアム柏レイソルは５月３日、J１百年構想リーグEAST第14節で東京ヴェルディと敵地で対戦。ポゼッション率70パーセント、パス総数は相手の約３倍の788本と圧倒的に試合を支配したが、90分にワンチャンスを決められ、０−１で敗れた。柏はこれで５連敗。しかもその５試合での得点数はわずか「１」。13節・FC東京戦で中川敦瑛が奪ったゴールのみだ。東京V