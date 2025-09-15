ややドル安に傾く、ドル円一時１４７．２５レベル＝ロンドン為替



ロンドン午前、ややドル売りが優勢になっている。ドル円は本日の安値を147.25レベルに更新。ユーロドルは高値を1.1763レベル、ポンドドルは1.3613レベルに伸ばしてきている。ポンドドルは７月１０日以来、約２か月ぶりの1.36台乗せとなっている。米１０年債利回りは、ロンドン朝方の４．０８５％付近から４．０５５％付近へと低下している。



今週は米ＦＯＭＣを控えており、市場には利下げ観測が根付いている。わずかながら５０ｂｐの大幅利下げを予想する向きもある。



USD/JPY 147.27 EUR/USD 1.1762 GBP/USD 1.3611

外部サイト