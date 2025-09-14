¶¶ËÜ°¦¤ÎÉ½¸½¤Î¿¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡¡¤Æ¤¤¤Ï²ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡×¤Ç¶¶ËÜ°¦±é¤¸¤ë¤Æ¤¤¤¬´ã¶À¤ò³°¤·¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ËÌÜ¥Â¥«¥é¤Î¶¯¤µ¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÅÏÊÕ¸¬¤«¤é²£ÉÍÎ®À±¤ØÂ÷¤µ¤ì¤¿ÁÛ¤¤¡¡ÄÕ½ÅVS¾¾Ê¿Äê¿®¡¢¡È»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡É¤ÎÆ®¤¤¤Ø
¡¡²¿¤·¤í¡¢¤Æ¤¤¤¬´ã¶À¤ò³°¤¹¤Î¤ÏÂè23²ó¡Ö²æ¤³¤½¤Ï¹¾¸Í°ìÍø¼Ô¤Ê¤ê¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âè25²ó¡Ö³¥¤Î±«¹ß¤ëÆüËÜ¶¶¡×¤ÎÄÕ½Å¤È¤Î½Ë¸À¤Î¥·ー¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£½Ë¸À¤ÎÀÊ¤Ç¤â´ã¶À¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é´ã¶À¤ò¤Ä¤±¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Æ¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ã¶À¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢µÈ¸¶¤Ç°é¤Á¡¢°ú¼êÃã²°¤Î½Ù²Ï²°¤ò¼êÅÁ¤¦¤«¤¿¤ï¤é¡¢½ÐÈÇ¶È¤ò»Ï¤á¤¿ÄÕ½Å¤ÈÆüËÜ¶¶¤ÎÃÏËÜÌä²°¡¦´Ý²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ìÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Æ¤¤¤ÏÀ³Ê¤â¹Í¤¨Êý¤âÀµÈ¿ÂÐ¡£º£²ó¤Î¡¢¤³¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÄÕ½Å¤È¤Æ¤¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤¿¤Æ¤¤¤ÎÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢É½¾ð¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î³Ð¸ç¤ÈÄÕ½Å¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤Þ¤¿¾¯¤·ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÕ½Å¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅÄ¾ÂìÝÕþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇºÍÇ½¤Î¤¢¤ëµººî¼Ô¤ä³¨»Õ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢»þÎ®¤òÆÉ¤à¤Î¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬»×ÁÛ¤äÉ÷Â¯¡¢½ÐÈÇ¤ÎÅýÀ©¤ä·ðÌó¡¦ÀáÌó¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅÄ¾Â»þÂå¤È¤ÏµÕ¤ÎÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¹¾¸Í¤ÎÂ¿¤¯¤Î½îÌ±¤Ï´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤´Ö¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íß¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÄÕ½Å¤¬¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤Æ¤¤¤¬¡ÖÇÉ¼ê¤ËÍ·¤Ó²ó¤ëÊý¤òÄÌ¤À¤Î¿è¤À¤Î¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤¹¡£¤½¤â¤½¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤¤¬¤È¤Á¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¤È³§ÍÍ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¢¡©¡¡³§ÍÍ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎÃ¯ÍÍ¤Ê¤ó¤À¤è¡©¡×¤ÈÄÕ½Å¡£¡ÖÀ¤´ÖÍÍ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«´ã¶À¤ò³°¤¹¤Æ¤¤¡£¡Ö²¿¤À¤è¡¢²¿¤Ç´ã¶À¼è¤ó¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤ºÄÕ½Å¤¬´ã¶À¤ò¼è¤Ã¤¿¤Æ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÌÀ¶À»ß¿å¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ö¤¤â¤»¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¤À¼¤Ç¤Æ¤¤¤ÏÅú¤¨¤ë¡£¾Ð¤Ã¤¿¤êµã¤¤¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÕ½Å¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¡¢¶¶ËÜ°¦¤ÎÉ½¸½¤Î¿¼¤µ¡¢Á¡ºÙ¤µ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·ー¥ó¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Æ¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À´Ý²°¤¬·¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÌ»¤¬µÈ¸¶²Ö³¡¤ËÆþ¤ì¤¢¤²¤ÆÅ¹¤Î»ñ¶â¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤¦¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄÕ½Å¤¬±ýÍè¤â¤Î¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅ¹¤ò¾ö¤à¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÄÕ½Å¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¿´¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÏÊÄ¤¶¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Æ¤¤¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤ó¤ÆÄÕ½Å¤ÎÍÛµ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤â»êÆñ¤Î¶È¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌµÍý¤À¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ÊÃ±¤ËÄü¤á¤¿¤é¡Ö¹Ì½ñÆ²¡×¤ÏºÇ½é¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å¨ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢È¯ÁÛÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÄÕ½Å¡£Àõ´Ö»³Ê®²Ð¤ÇÆüËÜ¶¶¤Ë¤âÂçÎÌ¤Î³¥¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤È¤¡¢²°º¬¤òÃåÊª¤ÇÊ¤¤¤Å¹¤ò¼é¤ëÊýË¡¤òÎ¨Àè¤·¤ÆÅÁ¤¨¡¢³¥¤ÎÊÒ¤Å¤±¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÄÕ½Å¤ÏÄó°Æ¤·¤¿¡£¡ÖÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¤¹¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëËÜ²°Ãç´Ö¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿¤â¸À¤ï¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÅ¹¤òÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁïÌÀ¤Ê¤Æ¤¤¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤Î¥×¥í¥Ýー¥º¤Î¥·ー¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£±³µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÄÕ½Å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤Æ¤¤¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤ëÈù¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤µ¡£²¶¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ç¡¢Æ±¤¸¿É¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤³¤ÎÀè¡¢»³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡£¤¤¤ä¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤Æ¤§¤Ã¤Æ¡£¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢²¶¤¬¡¢²¶¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÌÜÍø¤¤·¤¿²¶¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷Ë¼¤Ç¤µ¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤Î¼þ°Ï¤ÎºÍµ¤°î¤ì¤ëµººî¼Ô¤ä³¨»Õ¤é¤ò¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ê¤Æ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ç¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤Æ¤¤¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤ª¸ý¶ÒÃå¤Ç¡×¤È¡¢¾åÉÊ¤Ë¸ý¤Ë¶ÒÃå¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÕ½Å¤È¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ©¤â²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹Ì½ñÆ²¡×¤Î»Ö¤È¡¢¡Ö»Ò¤é¤ËÊ¸»ú¤äÃÎ·Ã¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î°ìÀ¸¤¬Ë¤«¤Ç´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ì¤ÐËÜ¤âËÜË¾¡£ËÜ²°¤âËÜ²û¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Æ¤¤¤ÎËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Î»Ö¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¡£Æ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº£¸åÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡´Ñ¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤¯¤é¤¤»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢·ø¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤òÀø¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Æ¤¤¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ°¦¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë±éµ»¤â¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÃÓÂôÆà¡¹¸«¡Ë