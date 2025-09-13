資産を1000万円増やす「朝5分」の家計簿習慣。手書きにすることでムダづかいゼロに！
簡単な朝活で浪費家を抜け出して、資産を増やした事例を紹介します。今回話を伺ったのは、資産1000万円増を達成したアラフォー主婦のつっつさん。つっつさんは毎朝の5分間を使って家計簿をつけることで、貯まる家計にシフトで来たのできたそう。朝に家計簿を書くコツと、資産を増やした方法について詳しく聞きました。
3年間で資産1000万円増！秘訣は朝の「5分家計簿」
つっつさんは、「朝、子どもたちが起きる前」の時間を使って家計簿を作成しているそう。ムダづかいが0（ゼロ）になる、やりくりノートの秘訣を教えてもらいました。
●やりくりノートで、出費は分類して管理！
食：食費
子：子どものもの
日：日用品代
外：外食費
医：医療費
そ：その他
NMD：No Money Day（＝お金を使わない日）
●毎朝書くから浪費の失敗が減っていく
朝の家計簿タイムは、“小さな反省会”。
「毎日続けることで、ムダな出費が劇的に減りました。夫が遅く帰宅しても、翌朝ならすべてのレシートがそろっているから、記入漏れも防げます」
●お金を使わなかった日はシールで自分をほめる
「1円も使わなかった日（No Money Day）は、家計簿に好きなシールをペタリ。シールが増えるごとに節約のモチベーションがアップします！」
●手書きすることでムダづかいを実感
家計簿は手書きをすると、よりお金を使った実感が湧くそう。
「わが家はひと月分の予算を決めて、週ごとに支出の合計と残額を記録。この方法だと週ごとに帳尻が合わせやすくなるので、予算内でやりくりできるように」
朝活で家計簿をつけて浪費家を脱却
かつては浪費家だったというつっつさんが、夫のリストラを機に赤字続きだった家計を黒字に転換。さらに資産を増やせたのは、「朝の家計簿タイム」がきっかけでした。
「前日に使った金額を手書きでひとつひとつ書き出してみたら、『こんなに使っていたんだ』と、支出の重みがリアルに実感できたんです。また、買い物した当日ではなく、翌朝に書くことで『これ、本当に必要だった？』と客観的に振り返れるメリットも。ムダを省いて浮いたお金を投資に回して、資産を増やすことができました。この毎朝の小さな習慣が、私の暮らしを大きく変えてくれたんです」
朝活におすすめ！「できたこと」リストで自己肯定感を上げる
つっつさんが手帳に書くのは、“やること”ではなく、“できたこと”。
「こうすると、『私、がんばってる！』と自己肯定感が上がるんです。また、できない自分に落ち込まなくなるので、夜もぐっすり眠れます（笑）」