歳の差4姉妹の日常を紹介するYouTubeチャンネル「きこちゃんねる」が9月9日、20歳の次女と5歳の末っ子の微笑ましい日常を映した動画を公開した。

（関連：【画像あり】「可愛いが渋滞してる」年の差4姉妹の日常）

「きこちゃんねる」は、長女のりょうこさん（22歳）、次女のあやさん（20歳）、三女のともさん（17歳）、四女のきこちゃん（5歳）からなる4姉妹の日常を紹介するYouTubeチャンネルで、登録者数は12.2万人を数える。

「【15歳差姉妹】次女(20歳)と 末っ子(5歳)の日常が楽しすぎ！！可愛いすぎ！！」と題した動画は、あやさんがきこちゃんに手作りのお菓子を振る舞うという内容だ。

夏休み最終日に美容室で髪をカットしてもらい、新学期をご機嫌な様子で迎えるきこちゃん。そんな妹のために、あやさんは、板チョコ4枚、ミニサイズのオレオクッキー1袋、200mlパックの牛乳を用意し「生チョコオレオ」というスイーツを作ることになった。

スマホのレシピを熟読しながら、あやさんは「生チョコってめっちゃ作るの難しいイメージがある」とポツリ。はじめに、牛乳パックの飲み口に刺したストローから計量スプーンに牛乳を出そうとするも「出えへん！」「ちょっと待ってエグイエグイ…」と思うように出てこない。さらに、「どこに容器あんの？」と食器棚を探し回ったり、板チョコを熱するも「めっちゃ固い！ なんか固まってんねんけど？ 」と焦ったりと、一工程ごとにてんやわんやだ。

ほどなくして帰宅したきこちゃんは「今日はじめて空中乗りができるようになった」と報告。「空中乗り」とは竹馬に補助なしで乗れることを指すようで、あやさんは「あやもできるよ」と謎の対抗心を燃やす。また、ほくろが恥ずかしくておでこを出したくないというきこちゃん。あやさんが「可愛いよ？」とその前髪を手でかき上げると、きこちゃんは「やめてよ。ちょっとぐちゃぐちゃになるなぁ」と照れていた。

そして肝心の「生チョコオレオ」を食べてもらうことに。きこちゃんは「中に何入っとん？」「めっちゃオレオのにおいするやん」と興味津々。一口食べると「おいしい」といい、パクパクと食べ進める。そして、あやさんが点数を尋ねると「100点満点」と太鼓判を押していた。

本動画に対し、コメント欄には「可愛いが渋滞してる」「今日も元気いっぱいの姉妹に癒されました」「ただただ可愛い」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）