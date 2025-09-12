¾®ÅèÍÛºÚ¡¢TikTok¤Ï¡ÖÍ£°ì¿´¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TikTok¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ£°ì¿´¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¸µAKB48¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼Ò°÷100¿Í°Ê¾å¤òÊú¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¡¢¡ÖTikTok¤ÏÍ£°ì¿´¤òÌµ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢TikTok¤¬Àº¿À¤Î°ÂÄê¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾®Åè¤Ï¡¢TikTok¤Ï»Å»ö¤Ë¤â´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÌµ¿´¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÄêÅÀ¥«¥á¥é¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¿¼Ìë¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¤µ¤Ã¤·¡¼¤ËÁ÷¤ë¡×¤È¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
