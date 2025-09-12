【銀だこ×「 鬼滅の刃 」：炭治郎と義勇の旨味ねぎだこ～刻みしょうがのせ～】 9月12日 発売 価格：998円（お持ち帰り 980円）

築地銀だこは、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボ第3弾商品「炭治郎と義勇の旨味ねぎだこ～刻みしょうがのせ～」を本日9月12日より発売する。価格は998円（お持ち帰り 980円）。

7月18日より開催されている銀だこ×「鬼滅の刃」コラボの第3弾商品が本日より販売開始。「鬼滅の刃」の主人公「炭治郎」と水柱「義勇」も馴染みの深い「ざるそば」をイメージした特製のたこ焼きが登場する。

商品は特製スリーブで提供され、さらにのコラボカード（全10種 ※種類は選べない）が1枚プレゼントされる。

第4弾は10月3日より発売予定。次回は「しのぶとカナヲの花咲く ゆずねぎ明太～特製ゆずだれ付き～」が登場する。

□銀だこ×「鬼滅の刃」のぺージ

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable