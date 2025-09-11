レクサスが「新型スポーツセダン」を米国で初公開！ 3.5リッターV6エンジンで「311馬力」発揮 大幅刷新でさらにスポーティへ 超カッコいい新型「IS」登場

“熟成”をテーマに刷新！ 新型「IS」の米国仕様とは

レクサスの米国法人は2025年9月9日、米国でスポーツセダン新型「IS」を初公開しました。

発売は2026年初頭以降、各地域で順次スタートする見込みです。

熟成をキーワードに進化を遂げた新型ISは、米国でどんな装備と走りを備えて登場したのでしょうか。

米国仕様のレクサス新型「IS」

スポーツセダンとしての「IS」が歩んできた歴史は四半世紀以上にわたります。

1999年に初代が日本で「アルテッツァ」として誕生し、欧州市場では「IS」の名で展開されました。コンパクトなボディにFRレイアウトを組み合わせ、俊敏なハンドリングを前面に打ち出した走りは、多くのドライバーを魅了しました。

以来、ISはスポーツ志向の象徴的な存在としてレクサスのラインナップに定着。世界累計販売台数は約130万台に達し、ブランドの「走りのDNA」を体現するモデルへと成長してきました。今回の新型開発では「熟成（Maturation）」をテーマに掲げ、ドライバーとクルマの対話をさらに深めることが目指されています。

パワートレインはグローバルで2タイプを設定。ハイブリッドの「IS300h」とガソリンエンジンの「IS350」を用意し、駆動方式はFRを基本に、IS350にはAWDも設定されます。グレードのラインナップは標準モデルのほか、ラグジュアリーな「Version L」とスポーティな「F SPORT」の3モデル構成です。

そのうえで米国市場では「IS350」に一本化。搭載する3.5リッターV6エンジンは最高出力311馬力・最大トルク280lb-ft（約380Nm）を発揮します。FRモデルは8速AT、AWDモデルは6速ATを組み合わせ、力強さと滑らかさを兼ね備えた走りを提供します。

グレードは「F SPORT Design」と「F SPORT」の2種類。F SPORTには専用リアスポイラーやレッドブレーキキャリパー、新デザインの19インチ軽量ホイールが装備され、スポーツセダンとしての存在感を強調しました。

エクステリアは低重心かつワイドなスタンスを継承しつつ、新しいスピンドルグリルを採用。ボディカラーは新色「Wind」を含む7色展開で、精悍さを強調する「Infrared」や鮮やかな「Ultrasonic Blue Mica 2.0」など、多彩なカラーバリエーションを揃えています。

インテリアも大幅に刷新され、全車に12.3インチの「Lexus Interface」ディスプレイと12.3インチのフル液晶メーターを搭載。

コンソールやスタートスイッチベゼルには新開発の竹素材「Forged bamboo」を採用し、自然素材ならではの陰影が独自の存在感を生み出します。F SPORT専用色「Radiant Red」とあわせ、スポーティかつ個性的な雰囲気を演出しています。

利便性の面でもUSB Type-C端子を前席と後席に配置し、Qi規格ワイヤレス充電スペースも用意。標準で10スピーカーのレクサスプレミアムサウンドシステムを搭載し、オプションで17スピーカーのマークレビンソンオーディオシステムも選択可能です。

安全装備では「Lexus Safety System＋3.0」を標準化。プリクラッシュセーフティや全車速追従型のレーダークルーズコントロール、左折時の対向車検知機能、プロアクティブドライビングアシストなどを備え、長距離移動時の快適性と安心感を大きく高めています。

なお、日本市場で実際に販売されるのはIS300h（FR）のみとなる予定です。燃費性能と日常ユースを重視した展開が中心となり、価格や発売時期の詳細は追って発表される見込みです。

米国ではパワフルなV6を核にしたスポーツセダン、日本では効率性と上質さを重視したハイブリッドというように、市場ごとのニーズに応じて異なる顔を見せる新型IS。

共通のテーマ「熟成」のもとで、走りとデザイン、安全性能を磨き上げた1台は、2026年の発売に向けて再び世界の注目を集める存在となりそうです。