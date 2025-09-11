【監督 藤川球児 仮面の奥の本性】#3

【続きを読む】（4）指揮官が密かに温める虎戦士「クビ切りリスト」…○○ら中堅どころ3人、ベテラン2人が対象か

藤川球児監督（45）はリーグ優勝時のお立ち台で、OBやファンの存在について、こう言った。

「やっぱりこれだけの大声援を普段いただいていますから。叱咤激励というのが自分の力に変わる。『叱咤激励というのはどんとこい』という感じになったんで自分が強くなりました。（中略）この役割がある間は全うしますので、ぜひ叱咤激励と喜怒哀楽を、この甲子園球場でバンバン出してください」

阪神の監督を務める以上、熱狂的なファン、メディアはもちろん、OBからの「叱咤激励」は避けて通れない。そこで監督就任後はあえてOBから距離を置いた。先のお立ち台で、「そのあたりはまたいつか先輩方に、戦うためだったのでお許し願いたいなと思います」と言及したのはそのためだ。

そんな新人監督が激しく対抗心を燃やしたOBが、岡田彰布前監督（67=オーナー付顧問）だという。2023年にリーグ優勝、日本一を達成、オリックス監督時代も含めて歴代19位の740勝をマーク。球団史上最多勝利監督でもある。

今春キャンプでいきなり、「オカダの洗礼」を浴びた。シートノックで今季から取り組む外野からの「ノーカット返球」が乱れる場面が目立つと、視察に訪れていた岡田前監督は報道陣を通じて「もっと締めなアカン」と喝を食らわせた。前任者としてチームを把握しているうえ、阪神への愛着は人一倍強い。以降もテレビ解説などでコトあるごとに「藤川野球」に苦言を呈した。

指導者経験ゼロからの就任。岡田前監督に限らず、藤川監督の手腕に懐疑的なOBは少なくなかった。それゆえ、藤川監督はあえて彼らを遠ざけた。OBを評論家として抱えるメディアとも一定の距離を置いたうえで、「脱岡田野球」を打ち出した。

OBの苦言は「言わせておけばいい」

岡田監督時代は外野手に「中継プレー」を徹底。内野手は1死一、三塁の場面で「中間守備」を敷かず、併殺シフトか前進守備かをはっきりさせたが、これらのルールを撤廃。データを重視し、相手打者に応じた守備隊形を取り入れることで、失策数は昨季の85から53に激減した（9日現在）。

守備位置の固定を良しとした前任者とは打って変わって複数ポジション制を導入。佐藤輝が三塁から外野に回ったこともあった。これが奏功し、岡田監督時代は出場機会に恵まれなかった熊谷敬宥、高寺望夢といった中堅選手が優勝のピースになった。

「藤川監督は3番・佐藤輝明、4番・森下翔太でスタートした先発オーダーをシーズン途中から4番・佐藤輝に変えた。報道陣からその理由を問われると、『朝令暮改です』と言ってのけた。一方、岡田監督時に『不動の4番』だった大山悠輔を就任直後に5番起用する構想を掲げた。実際に今季ここまで1試合だけ4番で起用した以外は5番に固定。前を打つ森下、佐藤輝の可能性を広げるための策がハマり、2人の飛躍につなげた。堅実で動くことを好まない岡田前監督と比べると、柔軟性が高いといえます」（コーチ経験のある球団OB）

指揮官はさらに、「負けたときに自分が1面に載るというのが非常に楽しく、痛快に感じる」とメディアへの皮肉とも受け取れる発言をした。近い関係者にはOBの苦言に対して、「言わせておけばいい」と不敵な笑みを浮かべたという。コーチ経験ゼロの新人監督のリーグ優勝は藤川監督を含めて4人だけ。これらの発言を、就任1年目にして成功に導いたプライド、自尊心の表れと見る関係者は多い。 （つづく）

◇ ◇ ◇

次回は、藤川監督が密かに温めている「クビ切りリスト」について。“あの選手”らを含む中堅どころ3人、ベテラン2人が対象になっているというがーー。

●関連記事【続きを読む】（4）…も要チェックだ。