巨人3連戦で14打数7安打の活躍新たな“巨人キラー”が誕生したかもしれない。阪神の立石正広内野手が24日、東京ドームで行われた巨人戦に「1番・三塁」で先発出場。プロ初本塁打を含む2安打2打点の活躍で、首位浮上に貢献した。3連勝で幕を閉じた伝統の一戦、立石が強烈なインパクトを残し“主役の座”を奪った。全ては藤川球児監督が抜擢から始まった。3連戦初戦の22日、指揮官は立石をプロ初の「1番・左翼」で起用。初回の打