「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）スタンドから漏れるため息とともに、スコアボードに大きな「２」が刻まれた。勝敗の分かれ目となったのは、阪神守備のほころび。藤川球児監督は「全てにおいて球際の強さを持たなければいけないし、悔しいですけどね。あした以降につなげていく。それしかない」と硬い表情を崩すことなく、惜敗を振り返った。指摘したプレーは１点を追う七回に起きた。２死二、三塁で遊撃・小幡が長谷