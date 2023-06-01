◇セ・リーグ阪神0─1広島（2026年5月17日甲子園）阪神は17日の広島戦（甲子園）で今季初めて「0―1」敗戦を喫した。得点圏に走者を進めた3度の好機を生かせず、7回1失点と好投した先発の才木浩人投手（27）を援護できなかった。5月に入って打線の状態が急降下し、このカード初戦に続いて今季2度目の零敗。4番・佐藤輝明内野手（27）は「あと一本が出るように」と野手の思いを代弁した。チームは5月6勝8敗と苦しみ、藤川球